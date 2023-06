Artikkelen fortsetter under annonsen

En presset konsernsjef Carsten Egeriis i Danske Bank la onsdag morgen frem bankens nye strategi, og brått skal omkring 200 milliarder kroner i hovedsakelig norske boliglån selges.

Egeriis kan imidlertid få problemer med å få solgt alle som én portefølje.

– Pågangen har vært vesentlig både onsdag og torsdag, sier Randi Marjamaa, direktør for personmarked i Nordea til DN torsdag ettermiddag.

Nordea er av mange nevnt som en potensiell kjøper av Danske Banks portefølje med personkunder. I fjor sommer nappet den nordiske storbanken Econa-medlemmene ut av Akademikeravtalen, som inntil da tilhørte Danske Bank.

Vil være i Trøndelag

Danske Bank har sitt norske hovedkontor i Trondheim, som er en arv etter Fokus Bank-oppkjøpet i 1999. Og nå merker Trondheim-baserte BN Bank økt pågang fra Danske Bank-kunder på jakt etter ny bank.

– Vi får nok merke dette på en litt spesiell måte. Det er mange som ringer oss fra Trøndelag og med sterke følelser for å være kunde nettopp i en trøndersk bank. Samtidig ønsker de et alternativ til vanlige sparebanker, sier Endre Jo Reite, leder for personmarked i BN Bank.

BN Bank er en nettbank, og det er naturlig at det er den typen banker som først merker ny interesse når noe skjer. Det hører med til historien at BN Bank er eid av nettopp en bukett Sparebank 1-banker.

– Men vi er først og fremst en forretningsbank, sier Reite.

Økningen i henvendelser anslår han til i størrelsesorden 30 prosent de siste to dagene.

– Vi har også fått enkelte henvendelser fra Danske Bank-ansatte som lurer litt på om de skal hoppe av til en annen bank, fordi de ønsker å være del av et aktivt finansmiljø i Trondheim, sier Reite.

Kunne økt med én milliard

Leder Simen Eilertsen i internettbaserte Bulder Bank, eid av Sparebanken Vest, forteller at de har gitt finansieringstilbud på nesten én milliard kroner i utlån bare onsdag og torsdag denne uken.

– Jeg vil si at en god del av det er Danske Bank-kunder, for det var absolutt en sterk økning i innkommende forespørsler onsdag, sier han.

Bulder Bank har stor vekst og rundet 30 milliarder kroner i utlån i mai.

– Men det er ikke bare Danske Bank-kunder som er i bevegelse nå. Vi merker et stort trykk fra kunder i flere andre banker til Bulder. Jeg vil tro at mange Danske Bank-kunder nå er spente på om særlig Akademikeravtalen blir like god i fremtiden, og kanskje noen vil avvente og se, sier Eilertsen.