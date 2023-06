Artikkelen fortsetter under annonsen

I København forbereder Danske Bank-ledelsen under konsernsjef Carsten Egeriis en kapitalmarkedsdag onsdag. Etter to år som toppsjef skal Egeriis meisle ut satsingsområdene – og muligens vil en av Nordens største banker åpne for å kvitte seg med deler av virksomheten.

Nå spekulerer nemlig både analytikere og den danske avisen Børsen rundt et mulig salg av deler av kjernevirksomheten. Nærmere bestemt personkundevirksomheten i Norge og Sverige, det vil si den vanlige melk-og-brød-forretningen med utlån, innskudd og daglige banktjenester.

Det er ikke ventet at et salg av virksomheter annonseres allerede onsdag, men derimot vil et budskap om strategisk «fokusering» bli tolket som at filialene i Norge og Sverige snart kan komme i spill. Danske Bank sliter med lønnsomheten, sammenlignet med sine nordiske konkurrenter, og ledelsen må derfor ta grep.

Trond Mellingsæter (t.v.) gikk av som sjef for Danske Banks virksomhet i Norge i fjor. Erlend Angelfoss tok da over. Han har fortsatt ansvaret for bankens norske bedriftskunder.

– Danske Bank har en strukturelt lav markedsandel i Norge og innen privatkundemarkedet i Sverige, sier bankanalytiker Asbjørn Mørk til Børsen, om hvorfor et mulig salg er tema.

Samtidig ventes det at bedriftskundeområdet i alle landene blir med videre i kjernevirksomheten.

Norges tredje største i spill

Hvis spekulasjonene om et mulig salg i Norge stemmer, er det Norges tredje største bank etter DNB og Nordea som kommer i spill.

Danske Bank hadde cirka 392 milliarder kroner i utlån til bedrifter og privatpersoner ved utgangen av første kvartal i år.

Det tilsvarer 11 prosent av Danske Banks samlede utlån.

Innen personkundemarkedet i Norge er markedsandelen på cirka seks prosent, et godt stykke bak rivalene DNB og Nordea.

Danske Bank har 13 filialer og cirka 1100 ansatte i Norge.

Analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier peker på den største utfordringen for ledelsen i København.

– Danske Bank har et sterkt behov for å øke lønnsomheten utenfor Danmark, og vi tror banken kommer til å varsle oppsigelser eller nedbemanninger i alle land, sier han.

Tirsdag tok han flyet til København for å følge Danske Banks kapitalmarkedsdag. Aksjeanalytikeren tror dog ikke at banken kommer til å annonsere salg av to porteføljer på selve kapitalmarkedsdagen, da det vil være lite taktisk av salgsmessige hensyn.

Nordea og Handelsbanken

Av Danske Banks totale utlån i Norge på 392 milliarder stammer hele 329 milliarder fra personmarkedet, og det er dermed en betydelig brikke i det norske markedet det er snakk om. For da DNB kjøpte Sbanken var det til sammenligning snakk om en portefølje på drøyt hundre milliarder kroner. Nordeas kjøp av Gjensidige Bank for fem år siden inneholdt en portefølje omkring 50 milliarder kroner.

Ifølge ABG-analytiker Gjerland kan det være flere aktuelle kjøpere som lar seg friste av mulighetene Danske Banks utlånsbok kan tilby:

– Både Handelsbanken og Nordea er godt kapitaliserte, og særlig Nordea leter etter områder å sysselsette denne kapitalen.

Bankanalytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier.

– Det er også flere sparebanker som kunne ha gått sammen om et kjøp av Danske Banks portefølje med utlån i privatmarkedet. Sparebank 1-alliansen kunne ledet an et porteføljekjøp på vegne bankene i gruppen.

Danske Bank i Norge ønsker ikke å kommentere denne saken overfor DN. Den danske avisen Børsen har ikke fått kommentarer fra hovedkontoret i København basert på spekulasjonene om ny strategisk retning.

Et eventuelt oppkjøp av Danske Banks portefølje vil kunne sette fyr i det norske boliglånsmarkedet.

– Det kan gå begge veier, men en eventuell kjøper vil kunne få interesse i å vokse mer – og utfordre de som har samme interesse. Mye vil jo som kjent ha mer.

– Et mer konsolidert marked kan også føre til at bankene sikrer lønnsomheten, som vi har sett innen skadeforsikring i Norge.

25 års norsk historie

Danske Bank tok en jafs av bankmarkedet i Norge gjennom kjøpet av Trondheim-baserte Fokus Bank i 1998. Den gang hadde banken vært i fusjonssamtaler med Kreditkassen, senere en del av Nordea, men det var altså danskene som gikk av med seieren i budkampen om Fokus Bank etter at også Handelsbanken hadde forsøkt seg på Fokus Bank.

Senere ble Fokus Bank-sjef Thomas Borgen med i den utvidede ledelsen av Danske Bank, som tok målet av seg til å bli en stor nordisk bank. Fokus Bank skiftet også navn til Danske Bank i Norge, og ble en filial av Danmark.

Thomas Borgen ble senere hentet til konsernledelsen i Danmark, først som leder av den internasjonale virksomheten, og fra 2013 som konsernsjef. I 2018 gikk Borgen av på dagen etter at banken ble rammet av en historisk hvitvaskingsskandale.

Helt siden Fokus Bank-kjøpet for 25 år siden har flere nordmenn vært med å bekle sentrale stillinger på toppen av Danske Bank, også i konsernledelsen. Per i dag er det ingen norske konserndirektører igjen i København. Mangeårig landssjef i Norge, Trond F. Mellingsæter, sluttet i fjor og gikk videre til Reitan Eiendom i Trondheim.

I mars i år meldte banken at lederen for personkundeområdet i Norge, Steinar Nilsen, sluttet og gikk videre til inkassoselskapet Intrum.