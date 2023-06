Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag morgen ble det klart at Danske Bank vil trekke seg ut av det norske personmarkedet, der banken har utlån på rundt 200 milliarder kroner. Det gir en markedsandel på rundt seks prosent.

Analytikere har langt på vei utelukket DNB som en mulig budgiver, og heller trukket frem Nordea, Handelsbanken, Sparebanken Vest og en gruppe banker innen Sparebank 1-alliansen. Danske Bank har allerede påbegynt salgsprosessen.

– Vi har gjort oss noen tanker og vi er godt i gang, fortalte norgessjef Erlend Angelfoss til DN onsdag morgen.



– En av de største

I en pressemelding sier Huseiernes generalsekretær, Morten Andreas Meyer, at konkurransemyndighetene må følge dette nøye.

– Vi kan ikke få en situasjon med enda større maktkonsentrasjon i det norske bankmarkedet, sier han.

– Rentene på boliglånet er den største bokostnaden for de fleste norske husholdningene. Vi er derfor avhengig av at det er god konkurranse i bankmarkedet. Hvis Danske Bank skulle bli solgt til en av de andre store bankene i Norge, vil dette svekke konkurransen betydelig. Vi ønsker ikke at det skal skje, sier Meyer.

Morten Meyer, generalsekretær i Huseierne. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Gjermund Nese, avdelingsdirektør for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet, skriver at tilsynet foreløpig bare kjenner til saken gjennom medieomtalen.

– Dersom Danske Bank skal selges, vil dette måtte godkjennes av Konkurransetilsynet. Dersom vi kommer til at et slikt oppkjøp fører til en betydelig reduksjon i konkurransen til skade for forbrukerne, kan tilsynet stoppe oppkjøpet.

– Danske Bank er en av de største bankene i Norge. Det vil være naturlig at Konkurransetilsynet gjør en grundig vurdering av denne saken når den kommer på vårt bord. Vi kan ikke på noen måte foregripe utfallet av vurderingen.

Avhenger av kjøper

Med utlån på 200 milliarder er Danske Bank en betydelig aktør i det norske personkundemarkedet. For da DNB kjøpte Sbanken, var det til sammenligning snakk om en portefølje på drøyt hundre milliarder kroner. Nordeas kjøp av Gjensidige Bank for fem år siden inneholdt en portefølje omkring 50 milliarder kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DNBs oppkjøp av Sbanken gikk til slutt gjennom, etter at Konkurranseklagenemnda opphevet Konkurransetilsynets forbud. Det var imidlertid fondsmarkedet, og ikke boliglånsmarkedet, som gjorde at tilsynet først satte ned foten.

– Årsaken til at vi ikke grep inn på grunnlag av boliglånsmarkedet, var fordi vi trodde at Sbanken – selv om den tidligere hadde en sterk stilling som prisutfordrer – ikke nødvendigvis ville være en like sterk utfordrer på samme måte fremover, sier NHH-professor Lars Sørgard, som den gang var konkurransedirektør.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Her vil det derfor måtte gjøres en konkret vurdering av hva andre aktører kan bidra med av fremtidig konkurranse, sier Sørgard, som understreker at alt vil avhenge av hvem kjøperen er.

Bekymret

DNB har en markedsandel på 24 prosent, og er ikke blitt trukket frem som en kandidat av analytikerne DN har snakket med.

– Det finnes ingen absolutte grenser for hvor stor en kan bli. Det er en konkret vurdering i hver sak. Men selvsagt, desto større, desto mer sannsynlig med inngrep, sier Sørgard.

– Tenker du det vil være uaktuelt med DNB som kjøper?

– Som sagt, ved fusjoner og oppkjøp vil konkurransemyndighetene foreta en konkret vurdering. Det finnes ingen absolutte terskler slik at vi kan si – før en har gjort en vurdering – om det vil bi forbudt.

Sørgard er en av flere som har registrert bankenes økte rentemarginer. DNB fikk for eksempel netto renteinntekter på 14,6 milliarder kroner forrige kvartal, opp fra 10,4 milliarder kroner samme kvartal året før.

– Jeg er bekymret for konkurransesituasjonen, men det må gjøres konkrete vurderinger av hvert enkelt oppkjøp. I utgangspunktet burde konkurransen vært sterkere, men derfra kan du ikke konkludere med at man bør gripe inn her. Du må ha god dokumentasjon på at det svekker konkurransen betydelig, og der er det en terskel, sier Sørgard.

– Vært aggressiv

Sigmund Håland, kapitalforvalter og tidligere bankanalytiker, mener DNB er helt usannsynlig som budkandidat. Han tror kjøperen blir enten Nordea eller Handelsbanken.

– Du kan ikke la DNB kjøpe den. Seks prosent markedsandel er ikke veldig høyt, men det er heller ikke veldig lavt. Hvis Nordea kjøper Danske Bank, vil Nordea fortsatt være klart mindre enn DNB, så det tror jeg tilsynsmyndighetene vil godkjenne, sier Håland, og legger til:

– Handelsbanken fremstår som en fornuftig kandidat. Vi ser at det er blitt vanskeligere for banker å oppnå lønnsomhet med en lav markedsandel, så dette ville passet Handelsbanken godt.

Håland sier han frykter svakere konkurranse.

– Danske Bank har vært en konkurrent på samme måte som Sbanken. Den har vært aggressiv og bidratt til å holde prisene på boliglån nede, sier han.

– Kommer an på

Magnus Vie Sundal, forvalter i Borea Asset Management, ser også på Nordea og Handelsbanken som de mest sannsynlige kjøperne.

– Det blir en ytterligere konkurransesvekkelse, alt annet like. For personkundene blir det et alternativ mindre.

– Hvordan er konkurransesituasjonen i det norske bankmarkedet?

– Det kommer an på hvem du spør. Spør du banksjefene, så synes de generelt at konkurransen er ganske hard. Spør du en lånekunde som ser på bankenes lønnsomhet, er kanskje svaret noe annet. Jeg tror det er todelt, med god konkurranse i de større byene, og svakere konkurranse i mer grisgrendte strøk. Det er det korte svaret.

Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet, mener et salg av Danske Bank er en god anledning for Danske Bank-kunder til å vurdere tilbud fra andre banker. Han har funnet et titall tilbud som er bedre enn det jevne boliglånstilbudet fra Danske Bank.

– Antallet banker i Norge er stort nok til at Forbrukerrådet ikke heiser noen røde flagg som følge av planene om avvikling i Danske Bank, skriver han i en epost.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.