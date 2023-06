Artikkelen fortsetter under annonsen

Allerede tirsdag ble det spekulert i at Danske Bank ville varsle et salg av personkundevirksomheten i Norge.

Onsdag morgen kom den overraskende nyheten om at prosessen allerede er i gang. Det handler om cirka 200 milliarder kroner i utlån til personkunder i Norge som nå kan ende hos en annen bank gjennom en budkamp.

Aksjeanalytiker Thomas Svendsen i SEB er klar på størrelsene etter litt tasting:

– Danske Banks personkunder har lånt omkring 200 milliarder, og om vi antar en risikovekt på 20 prosent og et strengt norsk egenkapitalkrav på 17 prosent, krever porteføljen 6,8 milliarder kroner i egenkapital, sier han og fortsetter:

– Legger vi så til en goodwill på 35 prosent, eller en pris på 1,35 ganger de bokførte verdiene, får vi et prisestimat på 9,2 milliarder kroner.

DNB betalte til sammenligning nær 12 milliarder kroner for Sbanken, hvis totalportefølje i vår var kun halvparten Danske Banks lånebok til personkundene.

– En slik pris vil være ganske enkelt å finansiere gjennom aksjetrykking for Sparebank 1-bankene samlet og noe mer krevende for SR-Bank alene. Storebrand er mindre aktuell, men ikke usannsynlig. Handelsbanken og Nordea er klare kandidater.

I et notat til sine kunder onsdag, kommenterer han også at flere regionbanker har uttrykt sterke ønsker om vekst, deriblant SR-Bank som har uttalt at banken vil vokse nasjonalt. Det samme gjelder Sparebanken Vest. I en eventuell budrunde, der kjøperne er villig til å legge til en goodwill på 50 prosent, kan budene bli på rundt 10,2 milliarder, ifølge Svendsen.

Fire mulige budgivere

Analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier trakk tirsdag frem både Handelsbanken, Nordea og banker innen Sparebank 1-alliansen som mulige kjøpere. Onsdag er Gjerland til stede under Danske Banks kapitalmarkedsdag i København, og han trekker også frem en fjerde mulig budgiver på Danske Banks personkunder.

– Sparebanken Vest har med Bulder Bank vist at de i Bergen er veldig interessert i vekst. Det kan dessuten være enklere å gjennomføre et kjøp for Sparebanken Vest enn for Sparebank 1-alliansen.

Et kjøp vil nødvendigvis kreve en godkjennelse fra Konkurransetilsynet, som ser på konkurransen i bankmarkedet regionalt i Norge.

Sparebanken Vest, inklusive Bulder Bank, har 231 milliarder kroner i utlån i dag.

– En spennende mulighet

Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest var onsdag formiddag på Bergen lufthavn Flesland da DN fikk tak i ham på telefon.

Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth (bildet) i Sparebanken Vest trekkes frem som mulig budgiver på Danske Banks personkunder. (Foto: Per Thrana) Mer...

Om budskapet fra Danske Bank vedrørende salg av personmarkedet i Norge, og sannsynligheten for at Sparebanken Vest kan bli en aktør i budrunden, sier han:

– Dette var overraskende nyheter fra Danske Bank, og åpenbart en spennende mulighet med tanke på å vokse i det norske markedet, sier Kjerpeseth.

– Vi vil følge denne situasjonen nøye fremover, sier han.

Utover dette vil ikke Sparebanken Vest-sjefen kommentere saken ytterligere.

Norges største bank, DNB, har i dag en markedsandel på cirka 24 prosent innen utlån til personkunder i Norge og er derfor ikke å regne som en mulig budgiver på Danske Banks kunder. Danske Banks markedsandel er rundt seks prosent.

– Nok av spillere

Gjerland var blant dem som ble overrasket onsdag over meldingen fra Danske Bank.

– Ettersom de sier det de sier, har de nok allerede snakket med en del og potensielt kommet et stykke på vei, sier analytikeren og viser til at det skal komme en oppdatering allerede om halvannen måned.

– Det blir mest sannsynlig en kjøper som allerede er i markedet, og det vil være positivt for alle som er igjen. Det nok av spillere der, men vi kan få se noe konsolidering, sier analytiker Ulrik Årdal Zürcher i Nordea Markets.

Han vil ikke ha noen formening om hvem som kan være den aktuelle kjøperen, men mener Danske Banks portefølje kan bli relativt sett rimeligere enn det Sbanken gikk for da DNB kjøpte den lille nettbanken. Danske Bank har tidligere uttalt at porteføljen på 200 milliarder består av 140 milliarder fra kunder i Akademiker-avtalen, som er skarpt priset, slik analytikerne sier det.

– Danske Banks personkundeportefølje i Norge har ikke mye innskudd, som bankene nå tjener mye penger på, og har ellers lav inntjening på boliglånene, sier Nordea-analytiker Årdal Zürcher.

Sammen med kollega Jakob Brink følger han Danske Banks mulige utflytting fra Norge. Årdal Zürcher mener nemlig at det vi nå er vitne til, kan være en «exit» for hele den danske storbankens tilstedeværelse i Norge.

– Vi har allerede sett at Swedbank trekker seg ut, og i fjor kjøpte Storebrand pensjonsproduktene Danske Bank tilbød gjennom Danica i Norge. Det vi ser er muligens en styrt «exit» fra København.

– Vi kommenterer ikke på spekulasjoner eller rykter i markedet, sier kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea til DN onsdag.

– Vi har høye vekstambisjoner i Norge, men spørsmål knyttet til mulige strukturelle grep i Norge må vi pent takke nei til å kommentere, sier Lars N. Sæthre, kommunikasjonsdirektør i Handelsbanken.

Heller ikke konsernsjef Benedicte S. Fasmer i Sparebank 1 SR-Bank vil si noe om det er aktuelt å kjøpe Danske Banks portefølje.