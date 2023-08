Artikkelen fortsetter under annonsen

Drøye ti år etter gründer Truls Brataas og X-Games-stjernen Jon Olsson unnfanget gründerideen i bølgene i Sogn og Fjordane, har bag-babyen deres vokst seg stor. Ved bortimot hvert gatehjørnet i hovedstaden kan du se folk spankulere med en av Dbs sekker på ryggen, tidligere kjent som Douchebag.

Siden oppstarten har det norske sekkeeventyret solgt over en million produkter rundt omkring i verden.

Ambisjonene er ikke lavere fremover.

– Vi ser for oss en fortsatt vekst på 35–40 prosent per år. Nå er tiden inne for å kombinere høy vekst og høy lønnsomhet, sier toppsjef Eric Bascle i Db.

Men alt har ikke gått på skinner.

Tredoblet kredittlinjene

Vi skrur tiden to små år tilbake. Korona var ennå ikke over og verdenshandelen var hardt rammet av hyppige produksjonsstans og skyhøye fraktkostnader. Dbs største leverandør i Vietnam hadde full stopp i produksjonen i fire måneder. Containerskip hopet seg opp og flaskehalsene snøret seg inn.

Selskapet sto overfor et dilemma. La være å sende det som allerede var produsert eller betjene kundene så fort som mulig. Valget falt på kundene først. Da ble det flyfrakt, som kostet ti ganger mer enn å frakte via sjøveien.

– Finansielt sett kan det se ut som vi ikke burde gjort det, men hvis du ikke leverer til butikkene, stoler de ikke på deg lenger. Jeg kaller det en investering, og den betaler seg nå, også finansielt, sier Bascle.

Db (tidligere Douchebag) Selskapet utvikler og selger ryggsekker, surfebager, skibager, trillekofferter og tilbehør, og har solgt sine produkter til 55 forskjellige land rundt om i verden. Selskapet ledes av Eric Bascle (55).

Etablert i 2012 etter at den norske ingeniøren og entreprenøren Truls Brataas (39) og den svenske freestyle-alpinisten og X-Games-stjernen Jon Olsson (41) møttes i bølgene på Stad utenfor Sogn og Fjordane. Sammen ville de lage reiseutstyr til surfebrett og ski. Brataas tegnet og sydde selv den første prototypen til skibagen, og reiste deretter rundt på fabrikker i Asia for å finne noen som kunne masseprodusere den. Den første uken etter lansering hadde de allerede solgt bagen til 12 forskjellige land. Siden har selskapet vokst år for år, og passerte i 2022 en omsetning på 250 millioner kroner. Db har tidligere vunnet DNs gasellekåring i Oslo.

Største eiere er gründer Truls Brataas (39), Christian Stabell Eriksen (57), Torleif Ahlsand (57), Aksel Lund Svindal (40) og Erling Magnus Solheim (37).

I 2022 fikk selskapet et resultat før skatt på minus 13 millioner kroner av en omsetning på 257 millioner kroner.

Det ferske regnskapet for 2022 viser at Db Equipment, eierselskapet bak Db, økte inntektene med over 40 prosent til over en kvart milliard kroner. Men uventede kostnader fra verdikjedekrøll bidro til et underskudd på 13 millioner kroner.

Det er første gang selskapet taper penger.

– Vi er fortsatt et lite selskap, så alle fartsdumper for inntektene eller uventede kostnader vil påvirke likviditeten. Vi måtte styrke den finansielle strukturen. Vi etablerte oss med en ny internasjonal bank og tredoblet kredittlinjene. Vi rebalanserte forholdet mellom B2B og B2C, og våre investorer gikk inn med mer penger, sier toppsjef Bascle.

Han vil ikke kalle fjorårets hendelser en krise.

– Selskapet var underkapitalisert og underfinansiert. Å drive et selskap uten å lånefinansiere er som å løpe en sprint uten en arm, sier han.

I år er gründerselskapet på vei mot en omsetning på mer enn 350 millioner kroner.

Satser stort i USA

Selskapet er nå inne i en stor vekstfase, ifølge toppsjefen. Selv om det florerer av Db-bager i Norge, kommer mesteparten av omsetningen fra utenfor Skandinavia. Det satses tungt i utlandet og et av de store satsingsområdene er USA, der selskapet allerede har fått fotfeste. Mottagelsen har vært veldig bra, ifølge gründer Truls Brataas.

– Det har virkelig overgått forventningene mine. Det er et vanskelig marked og jeg trodde helt ærlig det ville ta oss fem år å komme dit vi er nå. Vi har kommet inn i over 180 butikker, tilføyer Bascle, som har bakgrunn fra blant annet den franske dagligvaregiganten Carrefour og klesprodusenten Lacoste.

Bascle, som selv er fransk, utgjør én av 22 ulike nasjonaliteter blant de totalt 65 ansatte i Db. Mangfoldet er helt bevisst, ifølge gründeren.

– Vi forsto helt fra starten at man må ansette folk globalt for å bygge en global merkevare, sier Brataas.

Han er fortsatt største aksjonær med rundt en fjerdedel av aksjene. Andre store aksjonærer er investor Christian Stabell Eriksen og eks-alpinist Aksel Lund Svindal.

I dag er produktene fra Db nådd ut til omtrent alle verdens hjørner. Sekkene er solgt til 55 ulike land. Om selskapet vokser med minst 35 prosent i året fremover, som målet er, vil det oppnå milliardomsetning innen fire–fem år. For å komme dit kan det være aktuelt å hente ekstern kapital, ifølge toppsjefen.

– Gitt vekstprofilen er det naturlig på et tidspunkt. Eksterne aksjonærer, private equity, børsnotering, alle alternativer er mulige etter hvert, men det er ikke noe vi tenker på nå. Å ta vekstmulighetene og nå en milliard i omsetning kan innebære mer finansiering og vi vil adressere det når tiden er inne. Sammensetning av investorer er ikke på agendaen nå, sier han.