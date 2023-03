Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag falt den sveitsiske storbanken Credit Suisse 25 prosent på børsen i Zürich etter at Saudi National Bank, som eier ti prosent av banken, avviste kontant at de vil tilføre den mer penger. Verdien på bankens gjeld stupte og flere frykter nå at banken kan gå konkurs.

Onsdag ettermiddag skrev The Financial Times at Credit Suisse hadde bedt den sveitsiske sentralbanken om å komme med en offentlig uttalelse som beroliget investorer, kunder og markedet om at bankens økonomi er sunn.

Nå sier den sveitsiske sentralbanken at de vil hjelpe banken med likviditet om nødvendig. Den sveitsiske sentralbanken og The Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA), tilsynsmyndighetene, sier i en uttalelse at Credit Suisse møter nødvendige kapital- og likviditetskrav

– Ikke sammenheng med bankkollaps i USA

De anser ikke at det er noen direkte sammenheng mellom situasjonen for de hardt prøvede bankene i USA og Credit Suisse.

Børsverdien og verdien av gjeldspostene har blitt påvirket av markedsreaksjonen de siste dagene. FINMA skriver at de har tett kontakt med Credit Suisse og har tilgang til all informasjon som er relevant for regulatoriske myndigheter.