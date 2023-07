Artikkelen fortsetter under annonsen

SSB la fredag frem ferske tall for omsetningsvolumet i detaljhandelen fra mai til juni. Samtidig er tallene for de forgående månedene revidert.

Tallene viser en svak økning på 0,3 prosent.

– De fleste næringer hadde svak vekst i juni. Hovedbidragene kom fra handel i dagligvare, klesbutikker og butikker som selger sportsutstyr. Butikkhandel med jernvarer, byggevarer og møbler bidro til å dempe den samlede veksten i juni, sier førstekonsulent Edvard Garmannslund i SSB.

For de siste 12 månedene viser tall at kalenderjustert volumindeks fortsetter å gå ned. Endringen fra juni i fjor til juni i år viste en nedgang på 1,4 prosent.

Lite villig til å kutte

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier dagens tall overrasker. Hun hadde ventet en liten nedgang etter den sterke oppgangen i mai.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I mai var det et hopp på 1,2 prosent. Økningen kom i en periode hvor trenden i detaljhandelen har vært nedadgående siden utgangen av koronapandemien.

– Det var overraskende at detaljhandelen fortsetter å stige, etter en veldig sterk økning i mai. Det bekrefter at det har begynt å stige litt, etter en periode med utflating, sier Haugland.

Hun sier norsk økonomi fortsetter å holde seg motstandsdyktig mot økte renter og høy prisvekst. Hun ser for seg at Norges Bank hever renten i august og ytterligere en gang i september. Det vil gi en rentetopp på 4,25 prosent.

Haugland at månedlige bnp-tall blir viktig fremover.

– Der er vi spesielt interessert i hvordan det går med forbruket til husholdningene. Dagens detaljomsetningstall viser hvordan det går med vareetterspørselen, bnp-tallene vil si noe om hvordan det går med tjenesteetterspørselen – og nordmenn har vist seg lite villig til å kutte i tjenesteforbruket, sier Haugland.

I tremånedersperioden mars til mai var det en nedgang på 0,1 prosent, sammenlignet med foregående tremånedersperiode, desember til februar.

– Sammenlignet med forrige tremåneders periode er perioden april-juni 2023 opp 0,3 prosent. Dette følger to tremåneders perioder hvor det har vært lite endring. Dette kan være tegn på at trenden er i ferd med å flates ut, sier førstekonsulent Edvard Garmannslund i SSB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ny renteheving rundt hjørnet?

Sentralbanken klinket til med dobbeltheving i juni, og varslet samtidig at det er sannsynlig med ny renteøkning i august.

Rentehevingen var den ellevte økningen siden nullnivået høsten 2021 og styringsrenten på 3,75 prosent er det høyeste siden 2008. Sentralbanken peker fortsatt på at prisveksten er klart over målet på to prosent, at lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor, og at aktiviteten er høy og arbeidsmarkedet er stramt.

Inflasjonstallene for juni viste at prisene steg 6,4 prosent på årsbasis, og 0,3 prosent på månedsbasis. Likevel er det kjerneinflasjonen som bekymrer de fleste. Kjerneinflasjonen (Kpi-jae), som ekskluderer energivarer og avgiftsendringer, steg til rekordhøye syv prosent i juni. Det er det høyeste SSB har målt siden beregningene startet i 2001.

DN og hunden Arthur forklarer inflasjonen Hvorfor har alt blitt så mye dyrere? 02:17 Publisert: 17.07.23 — 11:41

Norges Bank har varslet at det ser for seg en rentetopp på 4,25 prosent i løpet av høsten – markedet venter at sentralbanken slår til med nok en heving på neste rentemøte 17. august. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.