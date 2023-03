Artikkelen fortsetter under annonsen

Forrige fredag var det bankpanikk i verdens finansmarkeder igjen. Etter tidligere episoder med kollapsen i Silicon Valley Bank og Credit Suisse, var det nå Deutsche Bank som skapte bølger. Det endte med et dypt kursfall for den tyske banken, bred nedgang for konkurrenter og stygge sifre helt inn i aksjemarkedet i Norge.

Nå skriver nyhetsbyrået Bloomberg at kilder hos tilsynsmyndigheter har peilet seg inn på én enkelt handel som de tror kan ha utløst uroen som spredte seg globalt den dagen.

Det er snakk om et veddemål på skarve fem millioner euro, eller 56 millioner kroner, på såkalte credit default swaps (CDS) knyttet til deler av Deutsche Banks gjeld. Disse derivatene er instrumenter som gir utbetaling i tilfelle gjelden de er knyttet til misligholdes, altså en slags forsikring. Denne dagen steg prisen på noen av CDS-ene til Deutsche Bank, som er knyttet til bankens eurogjeld, til sitt høyeste nivå siden de kom på markedet i 2019.

Fem millioner euro er jo ikke småpenger, men det blekner i forhold til de 1,6 milliardene euro som Deutsche Bank mistet i markedsverdi og de flerfoldige milliardene euro som rant ut av banksektoren alene – for ikke snakke om det bredere aksje- og gjeldsmarkedet.

2,5 mill. kroner?

Dessuten påpeker gjeldsstrateg Thomas Eitzen i SEB tirsdag kveld i et kort notat sendt til kunder, som en kommentar til Bloomberg-artikkelen, at kjøperen av CDS-en teoretisk sett kunne nøyd seg med å stille med en brøkdel av verdien som margin for å utføre handelen.

Thomas Eitzen i SEB. (Foto: Elin Høyland) Mer...

«Hvor mye penger trenger du for (nesten) å starte en finanskrise?» er tittelen på notatet til Eitzen. Tallet er litt vanskelig å regne ut, påpeker han, men kan være omtrent 2,5 millioner kroner.

Det er ikke kjent hvem som står bak den aktuelle handelen, og heller ingen mistanker at det skal være noe galt med den, skriver Bloomberg. En kilde sier til nyhetsbyrået at det kan ha dreid seg om en hedging-transaksjon, altså for å spre og redusere risiko.

Det artikkelen påpeker, er at dette CDS-markedet kan være svært lite likvid, altså at det forekommer få transaksjoner og at enkelthandler altså kan forårsake store bevegelser.

Deutsche Bank ønsket ikke å kommentere saken overfor Bloomberg. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.