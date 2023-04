Artikkelen fortsetter under annonsen

Blokkjedeselskapet DLTX har oppdaget at selskapets rapport for fjerde kvartal 2022, som ble kunngjort 27. februar, inneholdt enkelte feil, opplyste selskapet i en børsmelding onsdag kveld.

Etter at feilen ble oppdaget estimerer DLTX nå et underskudd før skatt på om lag 27 millioner dollar, tilsvarende rundt 286 millioner kroner, i fjerde kvartal 2022, mot tidligere et tidligere rapportert underskudd på 14,2 millioner dollar, tilsvarende 150 millioner kroner.

Egenkapitalen estimeres nå til om lag 4,0 millioner dollar, mot tidligere rapporterte 14,1 millioner dollar.

DLTX vil legge frem en omarbeidet rapport for fjerde kvartal sammen med selskapets årsrapport for fjoråret 27. april, altså torsdag i neste uke.

«Som forberedelse til årsrapporten for 2022 har selskapet oppdaget at de rapporterte tallene inneholder visse feil relatert til kostnader knyttet til earn-out-vederlaget i henhold til DSM-transaksjonen. I tillegg har visse hendelser inntruffet etter den opprinnelige godkjenningsdatoen for regnskapet for fjerde kvartal 2022, og hvis slike hendelser var kjent på den opprinnelige godkjenningsdatoen, ville de ha ført til justering av regnskapet for fjerde kvartal. Som et resultat av etterfølgende hendelser har selskapet, i tett dialog med sine revisorer, også brukt en mer konservativ tilnærming til sin investeringsportefølje», opplyses det.

Endringene vil ikke ha noen effekt på selskapets utestående gjeld, men den bokførte verdien av selskapets eiendeler vil reduseres, fremgår det.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Et klassisk tilfelle av at x i tickeren er et rødt flagg

Toppsjef og styreleder gikk av

DLTX har falt rundt 70 prosent på Oslo Børs hittil i år, etter å ha kommet med flere nyheter investorene har likt dårlig.

I begynnelsen av april meldte selskapet om en kapitalinnhenting på 25,5 millioner kroner. Samtidig kom det en melding om at styrelederen, James Haft, trakk seg med umiddelbar virkning.

På påskeaften meldte DLTX at det har gått ut av filecoin og blokkjedevirksomheten, etter å ha signert en avtale om å selge alle utenlandske datterselskaper.

Kjøperen ble det opplyst at er et selskap som er kontrollert av den nå avgåtte styrelederen Haft, en nåværende DLTX-direktør og en person som tidligere var tilknyttet selskapet.

I slutten av februar ble det kjent at toppsjef Thomas Christensen gikk av, og begrunnet avgangen med at «tiden var inne for å gi stafettpinnen videre når selskapet går inn i en ny fase».

Kurskollaps

DLTX het tidligere Element og drev med gruvedrift under navnet Intex Resources frem til 2017.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Noen år senere skulle en langvarig kryptodrøm bli realisert, da selskapet kjøpte et bitcoin-utvinningsselskap kalt Distributed Ledger Technologies i starten av 2021.

Da Børsen stengte onsdag var selskapet verdsatt til 70 millioner kroner på Oslo Børs, etter et kursfall på nær 90 prosent det siste året.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.