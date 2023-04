Artikkelen fortsetter under annonsen

Blokkjedeselskapet DLTX melder tirsdag morgen at det vil hente 25,5 mill. kroner i en rettet emisjon, der tegningskursen er blitt satt til én krone per aksje.

Selskapet har allerede mottatt forpliktelser fra ikke-navngitte, norske aksjonærer, opplyses det.

I en separat melding går det frem at styreleder James Haft har trukket seg med umiddelbar virkning, etter et styremøte som ble avholdt mandag 10. april.

DLTX er verdsatt til skarve 106 millioner kroner på Oslo Børs. Aksjen, som før påske ble omsatt for 1,48 kroner, har falt nesten 60 prosent så langt i år.

Tirsdag falt aksjen over 35 prosent.

I tillegg til rabatten investorene får på emisjonsaksjene, vil de også få tildelt 0,5 såkalte «offer warrants», eller opsjoner, per aksje de tegner seg for og får tildelt.

Opsjonene har en innløsningskurs på 0,6 kroner og gir rett på én aksje i selskapet. Disse har en løpetid på tre år.

For å bøte på den utvannende effekten den rettede emisjonen har for aksjonærene, vil de som ikke er med i denne runden få muligheten til å være med i en reparasjonsemisjon der det skal utstedes opptil fem millioner nye aksjer.

Tegningskursen er også her blitt satt til én krone.

På påskeaften meldte DLTX at det har gått ut av filecoin og blokkjedevirksomheten, etter å ha signert en avtale om å selge alle utenlandske datterselskaper.

Kjøperen ble det opplyst at er et selskap som er kontrollert av den nå avgåtte styrelederen Haft, en nåværende DLTX-direktør og en person som tidligere var tilknyttet selskapet.

«Salget er et strategisk grep som svar på nedgangen i blockchain-markedet, divisjonenes økende forpliktelser og den betydelige investeringen som kreves for å oppnå lønnsomhet for Filecoin-divisjonen. Salget er en viktig del av selskapets innsats for å forbedre sin finansielle stilling og legge til rette for nye strategiske initiativ», het det i meldingen.

Toppsjefen gikk av

Det er bare knappe to måneder siden Thomas Christensen kunngjorde sin avgang som administrerende direktør i DLTX.

DLTX het tidligere Element og drev med gruvedrift under navnet Intex Resources frem til 2017.

Noen år senere skulle en langvarig kryptodrøm bli realisert, da selskapet kjøpte et bitcoin-utvinningsselskap kalt Distributed Ledger Technologies i starten av 2021.

