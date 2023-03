Artikkelen fortsetter under annonsen

Salget «var kanskje ikke så lurt» fordi en kommende lovendring kan føre til en «gigantisk skatteregning», skrev Dagens Næringsliv om Runar Vatnes bilsalg. Det stod ingenting i selskapets regnskap om at det driver med biler, fortalte avisen også.

Klager:

Runar Vatne opplyste at DN tok feil om skattereglene. Det omtalte forslaget omfatter ikke biler, og han kan derfor ikke få skatteregningen som avisen skisserte. Opplysningen om regnskapet insinuerte at han har forsøkt holde salget skjult, og det var det heller ikke dekning for, ifølge klager. Selskapets vedtektsfestede formål er «Kjøp, salg og investering i kjøretøy (…)», og det kommer frem i Brønnøysundregistrene, opplyste han. DN publiserte rettelser i etterkant, men klager mente dette ikke var godt nok.

Mediet:

DN innrømmet at skatteforslaget ikke omfatter biler og at artikkelen dermed var feil. DN spurte daglig leder i klagers investeringsselskap før publisering «om en mulig skattesmell» i det aktuelle datterselskapet, men innrømmet likevel at opplysningskontrollen ikke var god nok. Avisen understreket at feilen ble rettet da redaksjonen ble klar over den, og at de publiserte nok en rettelse da klager uttrykte misnøye med den første. DN mente å ha handlet i tråd med Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.13, om rettelser.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at en av de viktigste oppgavene i journalistikken handler om å gjennomføre tilstrekkelig opplysningskontroll. I Vær Varsom-plakaten er dette kravet beskrevet i punkt 3.2:«Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. (…)»

Grunnlaget faller

PFU merker seg at partene er enige om at DN publiserte feilaktige opplysninger om klagers mulige skatteregning, og at redaksjonens opplysningskontroll før publisering var mangelfull. Utvalget slutter seg til dette, og påpeker at mye av grunnlaget for artikkelen faller når skatteopplysningen ikke stemmer.

PFU forstår at klager, som forretningsmann, opplevde dekningen rammende, da det ble fremstilt som om han hadde gjort et uklokt grep som kunne kostet ham mange millioner kroner.

Rettelsen veier ikke opp

Utvalget merker seg videre at DN rettet feilen, i to omganger etter kontakt med klager. PFU konkluderer med at dette var i tråd med VVP 4.13, om å rette og eventuelt beklage feilaktige opplysninger snarest mulig.Rettelsen veier imidlertid ikke opp for det presseetiske overtrampet.

Dagens Næringsliv har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.