Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er urolige tider i finansmarkedene. Rentene øker, banksektoren skjelver og inflasjonen er fortsatt langt over sentralbankenes mål på to prosent.

Børsene fyker opp og ned annenhver dag, men en av dem som har stått solid i sine investeringer er investoren og kosmetikk-arvingen Celina Midelfart.

Det ser ut til å lønne seg: Siden september har en av Midelfarts største posisjoner, Borr Drilling, steget med over 100 prosent. Og fortsatt tror Midelfart det er mer igjen å hente.

– Min hovedtese har hele tiden vært at det har vært en strukturell ubalanse av tilbud og etterspørsel, og at det har vært for lite tilbud i forhold til oljeetterspørselen. I tillegg har vi kravene til ESG, tilbakeholdenhet fra bankene og krigen i Ukraina som har forsterket dette.

– Jeg har ikke tenkt til å flytte

Det er ingen tvil om at 2022, med struping av russisk olje og gass og energikrise på det europeiske kontinent, ga medvind for investorens energitunge portefølje. I denne finnes selskaper som Siem Offshore, boligriggselskapet Prosafe og Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling.

– Supplysektoren er ekstremt underinvestert og har vært det over veldig lang tid. Det er null nybygg. I energiselskapene er det en historisk lav reinvestering av fri kontantstrøm i ny utvinning. I dag er den på 37 prosent, mens den historisk har vært på 57 prosent, sier investoren fra scenen på et arrangement i regi av DNB torsdag kveld.

Celina Midelfart ber om at man tenker realistisk rundt det grønne skiftet: - Det finnes fem milliarder mennesker på denne kloden hvis fremste ambisjon er å få et kjøleskap eller en komfyr som virker. (Foto: Hanna Kristin Hjardar) Mer...

Siem Offshore der Midelfart sitter på drøye 3,7 millioner aksjer, ifølge aksjonærregisteret, steg med hele 282,4 prosent i løpet av fjoråret. Mens Borr Drilling, som i dag handles for 78 kroner aksjen, ble handlet for knappe 15 kroner aksjen ved starten av 2021. Det tilsvarer en kursoppgang på over 400 prosent.

Dette førte til et kraftig resultatbyks for investorens holdingselskap, Midelfart Capital, som leverte et resultat før skatt på hele 405 millioner kroner i 2022, mot130 millioner kroner i 2021. De store pengestrømmene kom imidlertid etter flere år med underskudd for Midelfart Capital.

Selv om pengene fra nøysom aksjeplukking kaster av seg, har imidlertid ikke Midelfart planer om å ta med seg pengesekken til alpelandet – slik som så mange andre bemidlede nordmenn har gjort det siste året.

– Jeg har ikke tenkt å flytte, og håper at vi som vil fortsatt kan være med på å skape og bruke kompetent kapital til verdiskaping.

– Men vi har hatt et lite familieråd, det skal sies. Jeg foreslo for min sønn at kostskole i Sveits kanskje kunne være noe for ham, men da ble det litt protester. Og da var det bare moren min igjen, og da tenkte jeg at hun kunne ta en for laget – at vi kunne sende henne på aldershjem i Sveits med noen B-aksjer og masse sigaretter i bagasjen. Hun tente på ideen, så det er plan B for min del, legger hun til i en tydelig fleipete tone.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tror på rigg og shipping

Til tross for at oljeprisen har falt med drøye ti prosent i år, og gassprisen er kommet kraftig ned siden fjorårets toppnivåer, ser Midelfart fortsatt betydelige oppsider i energisektoren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det har skiftet litt fra energiselskaper over i offshore, oljeservice, og tror alle underleverandørene til oljeselskapene har mange gode år foran seg.

Celina Midelfart Alder: 50 Stilling: Styreleder i Midelfart Holding as og eneaksjonær i investeringsselskapet Midelfart Capital. Bakgrunn: I en alder av 27 år tok hun over formuen etter sin avdøde far Finn-Erik Midelfart, sammen med søsteren Hermine. I sine yngre år ble hun rangert blant Norges ti beste tennisspillere, men hun satset aldri for fullt på idretten. I stedet tok hun utdannelse ved London School of Economics og Stern School of Business. – Langt på vei tok jeg økonomiutdannelse for å glede min far. Selv hadde jeg mest lyst til å studere jus, har Midelfart uttalt i et av sine få intervjuer.

– Jeg har også veldig troen på riggaktørene. Det er et historisk stramt marked for jackup- og ultradypvannsrigger, og det er ingen ny tilgang på rigger. Selskapene er også blitt mer disiplinerte, og ingen ting tas lenger ut på spekulasjon, men lange kontrakter, legger Midelfart, som i tillegg til riggselskapene, har sans for et par shippingselskaper som Himalaya, til.

Celina Midelfart, Jan Petter Sissener og Dag Hammerunder debatterte både favorittaksjer, energi og skatteflukt under en panelsamtale på DNB Invest. (Foto: Hanna Kristin Hjardar) Mer...

Selv om investoren har vind i seilene nå, har hun også stått i hardt vær. Fra 2018 til 2020 falt Borr Drilling kraftig, og dagens nivå kan ikke måle deg med toppnoteringen i 2018. Da bikket aksjen en pris på over 400 kroner stykket. Også den gang satt Midelfart på en betydelig post i riggselskapet, og led store verdipapirtap.

Nedturer har imidlertid ikke skremt investoren, som understreker at hun bare må svare til seg selv når hun investerer.

– Det morsomme med å jobbe for seg selv, er at man kan være veldig aktiv som investor. Dess nærere man kan komme selskapet, gjerne få en plass i styret, men i hvert fall som en aktiv aksjonær, jo mer interessant blir det. Da tør man også å ta mer risiko.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.