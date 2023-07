Artikkelen fortsetter under annonsen

De siste par døgnene har Hafstad jobbet på spreng sammen med jurister for å få klarhet i hva den nye forskriften som kom fra Finansdepartementet denne uken betyr. Nå har Finansdepartementet bekreftet det: Fra 31. desember vil det bli forbudt å videreformidle lån til forbrukere med pant i bolig gjennom folkefinansieringsplattformer.

Nettopp dette har vært selve forretningsmodellen til Perx de siste årene, og er det som har skilt dem fra andre folkefinansieringsplattformer.

– Dette er først og fremst synd for forbrukerne, men Perx kommer til å klare å omstille seg godt, sier Hafstad.

Eneste aktør som rammes

Den nye loven om låneformidling som ble vedtatt før jul, har vært kjent lenge, og trer i kraft 1. juli. Finansdepartementet har nå fastsatt en ny forskrift til denne loven, etter en høringsrunde tidligere i vår.

I denne forskriften heter det at det fra 31. desember blir forbudt å videreformidle lån til forbrukere med pant i bolig gjennom folkefinansieringsplattformer.

Det er kun én aktør i Norge som driver med folkefinansierte lån rettet mot forbrukere, og det er Perx folkefinans. Perx folkefinans har de siste årene kun tilbudt lån med sikkerhet i bolig, og det er altså dette som vil bli forbudt fra og med neste år.

– Det er synd for forbrukerne, fordi vi ser at mange har brukt oss som et alternativ til den tradisjonelle banken. For eksempel hvis man ikke helt får til mellomfinansieringen i banken. Disse vil miste den muligheten fra årsskiftet. Fra et forbrukerperspektiv syns jeg det er beklagelig, sier Hafstad.

Perx folkefinans har opplevd voldsom vekst de siste årene. I fjor koblet de sammen lån for 128,5 millioner kroner. Allerede fem måneder ut i 2023 nærmet de seg fjorårets rekord.

De har et halvt år på seg til reglene trer i kraft, og planen for omstilling er allerede klar. Nå skal de tilby lån til næringsaktører i stedet.

– Fra et forretningsperspektiv er dette helt udramatisk for Perx. Grunnen til at omstillingen vil gå helt fint, er at vi ser en betydelig, og økende, etterspørsel etter lån fra næringsaktører. Juristenes vurdering er at dette markedet vil vi fortsatt kunne tilby lån til. Långivere hos oss vil altså fortsatt kunne møte låntagere som tilbyr sikkerhet med pant i eiendom, sier Hafstad.

Han mener dette vil være en fordel for långiverne, altså de som investerer i folkelån gjennom plattformen, siden de i større grad kan låne til en profesjonell motpart.

Samtidig vil de skille seg fra andre folkefinansieringsplattformer ved at motparten fremdeles skal låne som privatperson, noe som vil gjøre at lånet vil være bedre sikret enn når motparten er et selskap.

– Konkursryttere slipper ikke unna ved å slå selskapet konkurs, fordi de forplikter seg som privatperson, ikke kun som selskap.

Frykter utenlandske aktører

Til tross for at Perx folkefinans er eneste aktør som rammes av disse reglene, har det ikke vært noe dialog mellom dem og Finansdepartementet i forbindelse med prosessen.

– Vi har forsøkt å få til et møte med departementet, uten å få svar, sier Hafstad.

– Hva synes du om prosessen her?

– Jeg har full forståelse for at regelverk må løpe litt etter, men det uforutsigbare i dette synes jeg er vanskelig. Spesielt når vi vet at det er et regelverk fra EU på vei. Det vi frykter, er at norske aktører som forsøker å få fotfeste i dette markedet, blir hindret i å gjøre det, slik at når regelverket mest sannsynlig blir tilpasset og implementert i Norge, kommer store utenlandske aktører og tar dette markedet, uten å møte konkurranse fra norske aktører. Det synes vi er litt underlig.