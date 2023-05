Artikkelen fortsetter under annonsen

For niende gang skal Norges største kryptobørs hente penger.

– Selv om vi vokser sterkt og har sunn og stabil økonomi, ønsker vi å akselerere veksten i Norge og Danmark hvor vi er til stede allerede, og gjøre en solid inntreden i Sverige mot slutten av året, sier driftsdirektør Marius Blaker Høgevold.

– Så dere er ikke i pengeknipe?

– Nei, ikke direkte. Med våre konservative prognoser har vi penger til midt i 2024, sier toppsjef Thuc Hoang.

Satser på folkefinansiering

Da Firi hentet penger i starten av fjoråret ble selskapet priset til nær 800 millioner kroner. I en ny og mindre runde om sommeren, etter kryptoprisene hadde kollapset, var verdsettelsen mer enn halvert. Da investor Øystein Stray Spetalen solgte seg ut tidligere i år var prisingen nede i 244 millioner kroner, ifølge Finansavisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men samtidig som verdiene har rast, har kundemassen est. Mens en ny undersøkelse fra K33 og EY viser at antall norske kryptoeiere har falt 18 prosent det siste året, har antall verifiserte kunder hos Firi økt med mer enn 40.000 i samme periode.

Siden i fjor sommer er de kvartalsvise inntektene nesten doblet. Underskuddet er kraftig redusert.

– Vi styrer mot å bli lønnsomme. Vi har muligheten til å gjøre det nå, men vi ønsker å erobre Norden. Da må vi øke kostnadene for å kunne investere i raskere vekst, sier Hoang.

Ifølge Høgevold har de mottatt hundrevis av henvendelser fra folk som vil investere i selskapet. I stedet for en ordinær kapitalinnhenting der et fåtall investorer inviteres inn, satser Firi på folkefinansiering gjennom plattformen Dealflow der kvinner og menn i hele landet kan kaste seg på.

– Et viktig mål med krypto er å gi alle like muligheter for økonomisk frihet eller verdiskaping. Ved å gjøre folkefinansiering får alle muligheten til å investere, selv om vi ikke er børsnotert.

Kan hente mer

Kryptobørsen ser for seg å hente 30 millioner kroner, men vil vurdere å øke beløpet ved høy interesse og høy tegning. Eksisterende aksjonærer vil ikke selge seg ned.

Fra før er fondet Skyfall Ventures og Schibsteds tidligfasedivisjon Ventures inne på eiersiden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg til å vokse i Skandinavia, har Firi også mål om å lansere opptil 50 nye kryptovalutaer i løpet av året. I dag har børsen handel i 11 kryptovalutaer.

– Den største grunnen til at kryptoinvestorer ikke bruker oss i dag er at vi ikke har kryptovalutaen de vil investere i, sier Høgevold.

Firi har 180.000 kunder i Norge og 5000 kunder i Danmark. Siden januar 2021 har handelsvolumet på Firi-plattformen vært på mer enn 11 milliarder kroner. I mars gikk selskapet med overskudd. Målet er å øke inntektene til 350 millioner kroner i 2025, ifølge Firi.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.