Sjefstrateg mener noe skurrer i markedet: – Aksjer er blitt dyrere, ikke bedre Sjefstrateg i Formue Christian Lie mener dages marked taler for at man skal sitte på mer renter: – Får unormalt dårlig betalt for å ta aksjerisiko.

2 min Publisert: 15.08.23 — 04.02 Oppdatert: 18 timer siden