Kredittvurderingstopp om markedsfrykten: – Alle venter på den store smellen Norden-sjefen for et av verdens største kredittvurderingsbyråer mener vi står ved et veiskille. – Det store spørsmålet er om det bare er begynnelsen på noe enda større, sier Andreas Kindahl.

2 min Publisert: 17.03.23 — 17.25 Oppdatert: 16 timer siden