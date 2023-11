Artikkelen fortsetter under annonsen

Høsten 2021 var det full fest i svensk eiendom. Så begynte sentralbankene å heve rentene, og aksjekursene falt. Eiendom er en av sektorene som har blitt hardest rammet av renteoppgangen, og det har First-forvalter Thomas Nielsen smertelig erfart.

Det nordiske eiendomsfondet hans er fremdeles ned over 40 prosent fra toppen, men Nielsen har hele tiden sagt at han satser på eiendomsselskaper av høy kvalitet, og at han tror disse vil slå tilbake før eller siden.

Nielsen lar gjerne handlingene sine snakke for seg.

Nylig solgte han huset, og av praktiske årsaker har han og familien valgt å leie i en periode. Derfor valgte han i oktober å skyte inn 1,5 millioner kroner i eiendomsfondet sitt.

Siden har fondet steget rundt 15 prosent, og Nielsen sitter igjen med en rask gevinst.

– Noen ganger er man heldig, kommenterer forvalteren.

Lavt verdsatt

Nielsen er kjent for å være notorisk agnostisk til hvorvidt markedet skal stige eller falle, så han innrømmer glatt at han har vært heldig med timingen.

– Som jeg sa da jeg kjøpte: Eiendomsaksjer er lavt verdsatt, og jeg tror de kommer til å stige igjen, før eller senere, sier Nielsen.

Lavt verdsatt mener han fremdeles de er, selv om oppgangen har gitt fondet hans en avkastning på hele 20 prosent bare i november måned.

– Det er mange som liker å si i avisen at svensk næringseiendom er det verste du kan rote deg inn i. Kanskje har markedet blitt priset litt etter det. Da skal det ikke så mye til for at aksjene får luft under vingene, bemerker han.

Kundeflukt – men ikke for Nielsen

Årsaken til oppgangen i fondet hans er ikke at han har gjort noe spesielt lurt i det siste, bedyrer han selv, men snarere at eiendomsaksjer generelt har steget.

Nielsen forklarer at eiendomsaksjer og lange renter henger tett sammen på kort sikt, så da de lange rentene begynte å falle for noen uker siden, var det duket for en rekyl i eiendomssektoren på børs.

Eiendomsselskaper har naturlig nok mye gjeld, og derfor slår høye renter hardt inn på bunnlinjen til disse selskapene.

De siste ukene har det kommet forsiktige tegn på at sentralbankene kanskje begynner å få inflasjonen under kontroll, og markedet har begynt å prise inn at rentetoppen er nådd.

DN har tidligere skrevet om hvordan fallet i eiendom har ført til kundeflukt for de tidligere så populære eiendomsfondene. Spesielt eiendomsfondet til Odin er blitt hardt rammet av kundeflukt. Slik er det også i år.

Tall fra Verdipapirfondenes forening viser at investorene har trukket ut 314 millioner fra Odin Eiendom så langt i år. First Eiendom har derimot fått inn 32 millioner.

– Det er jeg veldig takknemlig for, sier Nielsen.