De siste dagenes turbulens i finansmarkedene kan få selv de mest garvede investorene til å bite negler. Særlig om man sitter som fondsforvalter og oppdraget tilsier at man skal kjøpe finansaksjer – og kun aksjer innen finanssektoren.

– De siste dagene har det vært hektisk, ja, sier fondsforvalter Kjell Morten Hjørnevik.

Sammen med Knut Bakkemyr har han forvaltet aksjefondet DNB Finans siden starten av 2019. Fondet kan kjøpe finansrelaterte aksjer, som banker og forsikringsselskaper, på børser over store deler av kloden. Så sent som i høst utgjorde amerikanske banker den største andelen av fondet.

– Børsene har vært ustabile de siste dagene, og det har vært store svingninger. De amerikanske bankene har vært veldig volatile, sier Hjørnevik.

I forrige uke ble 1000 milliarder dollar radert ut av amerikanske bankers børsverdier.

– De amerikanske bankene deles i to grupper, der de store er strengere regulert. Disse står bedre rustet etter reguleringene som kom etter finanskrisen. Men så er det et stort antall små og mellomstore banker, som generelt er langt større en sparebankene her hjemme. Det er i denne gruppen vi finner bankene som nå er blitt avviklet, sier Hjørnevik.

Forvalterne Knut Bakkemyr (til venstre) og Kjell Morten Hjørnevik i DNB Finans skal utelukkende kjøpe finansaksjer. (Foto: Stig B. Fiksdal/DNB)

Silicon Valley Bank (SVB) – der all uroen startet – hadde 175 milliarder dollar i innskudd da tumultene startet. Innskuddene har siden søndag fått en statlig forsikring, selv om kun omkring fem prosent i utgangspunktet var garantert. Med en dollarkurs på 10,6 er innskuddene i SVB omkring 28 større enn det de er i Norges største bank DNB.

– SVB-aksjen har vært for dyr

Totalt forvalter Hjørnevik og kollegene 4,8 milliarder kroner i fondet DNB Finans. Med 35 ulike finansaksjer i porteføljen, kunne SVB- og Signature Bank-aksjer fort ligget i DNB Finans’ aksjekurv. Selv om fondets avkastning, som siden nyttår er på 11,4 prosent, nå får seg en trøkk, er forvalterne lettet over at de ikke har kjøpt bankene som har kollapset helt.

– SVB-aksjen har vært for dyr etter vår mening. Banken har vokst veldig raskt, med høy popularitet blant kundene, og var også en bank aksjeanalytikerne likte veldig godt, kommenterer Hjørnevik.

Ifølge Bloombergs oversikt, var det ingen av de 25 analytikere som følger SVB som anbefalte salg av aksjen for ett år siden. Selv for to uker siden ropte halvparten av analytikerne: Kjøp!

– SVB var populær blant mange forvaltere, men den har vi aldri eid. Vi hadde litt Signature Bank-aksjer for noen år siden, som vi senere har solgt. En del av innskuddene til banken kom fra ulike kryptobørser, noe vi mente ville kunne skape volatilitet både i innskuddsmassen og aksjekursen, sier Hjørnevik.

Han viser til at mens SVB var en bank for venture kapital, teknologiselskaper og gründere, var Signatur Bank en fortrukken bank blant mange selvstendige næringsdrivere, som advokater, leger og konsulenter. Begge hadde den innskuddsrisikoen at mye av kundenes midler stammet fra bedrifter og foretak. Én kundes uttrekk utgjør da en større andel enn hos banker med midler fra personkunder.

Satset på Bank of America

– Dessverre har vi hatt et par andre nisjebanker i porteføljen, og de aksjene har svingt en del i det siste, sier Hjørnevik.

Ifølge ham har fondet vært undervektet bank i etterkant av Russlands invasjon av Ukraina, mens forsikringsselskaper har vært overvektet.

I det siste har fondet kun hatt at seks rene banker i porteføljen, i tillegg til bankrelaterte Goldman Sachs og Statestreet. DNB Finans’ største post var imidlertid Bank of America ved utgangen av februar, da den amerikanske universalbanken utgjorde knappe fem prosent av fondet. Ved New York-børsens stengetid tirsdag, ble Bank of America-aksjen omsatt for 28,76 dollar. En uke tidligere var kursen over 34 dollar, som tilsier et fall på drøyt 15 prosent.

– Vi synes fortsatt markedet er litt uoversiktlig, selv om det i utgangspunktet er snakk om kun to banker som har vært i problemer. De siste dagene har vi kjøpt litt i europeiske banker, sier Hjørnevik.

I februar kunne man se spor av franske BNP Paribas og sveitsiske UBS Group i DNB Finans-porteføljen. Over halvparten av fondet var før turbulensen i forrige uke i amerikanske aksjer, men det er undervektet amerikansk eksponering relativt til referanseindeksen, ifølge Hjørnevik.

Bankene får kontanter

– Det gjenstår å se, men etter vår oppfatning er problemene i SVB og Signature Bank alene ikke nok til å skape en finanskrise. Tiltakene som de amerikanske myndighetene har satt i gang er uten tvil gode, sier Hjørnevik.

Fed-sjef Jerome Powell uttalte mandag at sentralbanken og tilsynsmyndighetene må gjennomgå hva som skjedde i SVBs tilfelle.

– Alt gjøres nå for å begrense spredningen. Myndighetene har garantert for alle innskuddene til de to fallerte bankene, og samtidig satt opp en lånefasilitet som gir bankene tilgang til likviditet mot at de stiller sikkerhet i gode obligasjoner, sier Hjørnevik.