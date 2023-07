Artikkelen fortsetter under annonsen

– Resultatet er 50 prosent bedre enn samme kvartal i fjor, så det må vi si oss godt fornøyd med, sier DNB Markets-sjef Alexander Opstad til DN.

Fasit for andre kvartal viser at meglerhuset DNB Markets hadde totale inntekter på 2,5 milliarder kroner. Til sammenligning var det nær 1,9 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt endte på 1,4 milliarder kroner, sammenlignet med 953 millioner kroner i samme periode i fjor.

Den kraftige økningen skyldes blant annet en veldig god utvikling innen valuta, renter og råvarer, både når det gjelder kundeaktiviteten og egenhandel, ifølge Opstad.

– Samtidig holdt aktiviteten innen verdipapirer og corporate finance seg overraskende bra i kvartalet. Alt i alt er dette det beste første halvåret vi har hatt på ti år.

DNB Markets, resultat per 2. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 4855 3945 23,1% Driftsresultat (ebit) 2772 2130 30,1% Resultat før skatt 2770 2170 27,6%

Mindre børsaktivitet

Som DN skrev tirsdag, har Norges største meglerhus de siste kvartalene merket godt at aktiviteten i kapitalmarkedet er lavere etter rekordnivåer i de foregående årene.

For eksempel innen børsnoteringer: Fire nye noteringer før sommeren i år, sammenlignet med 17 i fjor og 68 noteringer i 2021.

Også innen egenkapitalinnhenting, fusjoner og oppkjøp var det betydelig lavere inntekter frem mot sommeren. Det henger også sammen med en nervøs stemning på børsen – Hovedindeksen på Oslo Børs er bare opp drøyt én prosent hittil i år.

Derimot ser lederen for meglerhuset Alexander Opstad positive tegn før høsten.

– En stor oppgang på de amerikanske børsene i første halvår ble møtt med skepsis, men nå er investorene i ferd med å gi litt etter, og legger pengene tilbake i aksjemarkedet, sa Opsstad denne uken.

– Hvis utviklingen bli som nå, tror vi det blir en travel høst, sa han.

Høy aktivitet innen megling

På meglerbordet har det vært høy aktivitet i annenhåndsmarkedet for aksjer og obligasjoner, samt rente-, valuta- og råvareforretninger. Disse områdene har samlet hatt en sterk omsetning på litt over én milliard kroner i kvartalet helt siden i fjor høst.

