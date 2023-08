Artikkelen fortsetter under annonsen

Resultatsesongen er på hell, og DNB Markets' oppsummering av denne begivenheten viser at det begynner å lugge litt.

Børsselskapene leverer bra på omsetning og driftsresultat, men fortjeneste per aksje er svakere enn det historisk har vært, sammenlignet med hva analytikerne hadde ventet før tallslippet.

– Det er tegn til fortsatt marginpress. Topplinjen er bra, men alle inntektene faller ikke ned til bunnlinjen, sier aksjestrateg Paul Harper.

Inntjening har ligget og er fortsatt langt over trend, blant annet på grunn av oppgang i råvarepriser. Harper mener vi nå er inne i en «marginnormaliseringprosess».

– Det er vanskelig å opprettholde dette nivået på inntjening når den ligger langt over trend, sier Harper.

Etter resultatene er blitt lagt frem, har analytikerne nedjustert resultatprognosene fremover. Det er ikke snakk om noe kraftig nedjustering, men en lett barbering av estimatene.

– Analytikerne hadde i utgangspunktet lagt til grunn at de unormalt høye marginer skulle fortsette, sier makroøkonom Morten Jensen.

Så er spørsmålet: Hvordan skal dette gå i tiden fremover?

Bull

Dersom det ikke skjer noe vesentlig, noe epokegjørende, så vil ikke de store bevegelsene bli «trigget», mener DNB-duoen.

De trekker frem at den forventede realrenten, renten minus inflasjon, på kort tid har gått fra minus én til pluss to, og at risikopremien er svært lav og på nivå med 2006-2007, altså før finanskrisen. Om det skulle bli en hard landing for økonomien etter renteoppgangen den siste tiden, vil også være avgjørende.

– Blir det en hard landing, skal estimatene mye ned. Ved en resesjon skal marginen ned langt under trend. Det er fremdeles stor fallhøyde, sier Harper, og legger til:

– Det er ikke lett å bli bull på aksjemarkedet.

«Bull» betyr optimistisk, i motsetning til «bear», som er pessimistisk.

De store drar lasset

Så langt i år har det brede amerikanske aksjemarkedet, representert ved S&P 500, i skrivende stund steget rundt 15 prosent og Oslo Børs rundt fire prosent. Globale aksjer, der også europeiske aksjer og andre utviklede markeder inngår, er opp rundt 13 prosent.

Men selv om oppgangen er ganske så bra, så har det ikke vært noen bred oppgang, det er nemlig noen få, store aksjer som har gått i taket og dratt indeksene, spesielt i USA, oppover.

Nvidia, som surfer på kunstig intelligens-bølgen, er eksempelvis opp flere hundre prosent. Det har bidratt til at S&P 500 har steget såpass mye.

Men hvis man ser på hvor mye alle de rundt 500 aksjene i indeksen har steget i snitt, altså en likevektet indeks det alle aksjene teller like mye, så er oppgangen på beskjedne tre prosent, ifølge Harper.

Utviklingen i USA, som også er en viktig bjellesau for aksjemarkeder verden over, blir dermed avgjort av noen få store selskaper, Apple, Amazon, Alphabet (Google), Meta (Facebook), Nvidia, Microsoft og Tesla, altså de syv selskapene som dominerer indeksen der borte.

Svart svane

Fremover mener Harper og Jensen at «flatt minus» peker seg ut som den mest sannsynlige utviklingen i aksjemarkedet fremover. Inflasjon, lønnsvekst, renteutvikling og marginpress er noe de to følger nøye med på. Men det er de uventede hendelsene som ingen forutser, svarte svaner, som gjør spådommer vanskelig.

– Svart svaner gjør livet vanskelig, sier Jensen.

– Men hva med de hvite?

– Det er vanskelig å se alle disse også, sier Harper, før de kommer trekkende med noen av dem:

Kina, der veksten har dabbet av og der eiendomssektoren er under press og flere eiendomsgiganter vakler kan få en effekt på råvarepriser som igjen er særlig viktig for selskapene på Oslo Børs.

Geopolitikk fører de også på listen, der krigen i Ukraina og dens videre forløp kan få effekt på markedene.

Valget i USA er kanskje litt tidlig å bekymre seg over, mener Jensen, men:

– Det blir en grisete affære, så det må man snart begynne å tenke på.