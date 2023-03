Artikkelen fortsetter under annonsen

Dagbøter på 50.000 kroner tikker og går nå hos både DNB og Danske Bank. Til sammen passerer de nå 20 millioner kroner i daglige bøter som er ment å få dem til å overholde hvitvaskingsloven raskere.

Dagbøtene til Norges største bank DNB, som har løpt siden 2. september i fjor, passerte nylig 7 millioner kroner. Det er trolig småpenger sammenlignet med beløpene banken selv bruker på å rette opp i feilene Finanstilsynet fant.

– Vi er i mål med 99 prosent av arbeidet på dette området, sier DNBs kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin, som ikke vil anslå når banken kan være ferdig med dagbøtene.

– Vi arbeider så raskt vi kan innenfor rammene av regelverket, samtidig som vi er opptatte av å ivareta kundene våre i prosessen, sier Hansen Lewin.

Det var manglende legitimasjon på egne kunder, både privatkunder og bedriftskunder, som utløste dagbøtene. Etter at DNB gjennom flere år uttalte at de var i mål med legitimasjonsarbeidet i 2017, oppdaget banken at de manglet legitimasjon for potensielt mer enn 1,5 millioner av sine egne kundeforhold. Det medførte at banken fikk Finanstilsynet på nakken på ny, året etter boten på 400 millioner kroner for manglende prioritering av antihvitvaskarbeid i banken.

Dagbøter i 2,5 år

Heller ikke Danske Bank vil nå anslå når de har fått god nok kontroll på sine «VIP-kunder», politisk eksponerte personer, til at dagbøtene tar slutt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Politisk eksponerte kunder er kunder som har, eller har hatt, viktige stillinger som kan gjøre dem mer utsatt for blant annet korrupsjon, som for eksempel statsministre, statsråder, stortingsrepresentanter, dommere, ambassadører og disse personenes nære familie. Hvitvaskingsloven krever at disse kundene kontrolleres tettere enn andre kunder.

– Dette er en kompleks problemstilling der banken er i løpende dialog med Finanstilsynet om den videre prosessen. Banken arbeider for å ferdigstille denne så snart som mulig, sier leder for førstelinjen i finansiell kriminalitet i banken, Carl Olof Anders Olsson.

Banken passerer nå 13 millioner kroner i dagbøter, etter DNs beregninger. I fjor anslo Danske Bank at de ville være ferdige med å rette opp i feilene «senest i januar 2023» til Finanstilsynet. Da hadde Finanstilsynet skrudd opp dagbøtene til 50.000 kroner, etter at løpende dagbøter i over to år ikke hadde fått banken til å overholde loven.

Nordea venter

Norges nest største bank Nordea hadde «alvorlige mangler» på hvitvaskingsområdet da Finanstilsynet kom på kontroll i 2020. Blant feilene som ble funnet var alarmer som gikk av for sent i overvåkningssystemer – opp til en uke eller måned på etterskudd – som kunne gjøre det vanskeligere å avdekke hvitvasking eller terrorfinansiering. Flere deler av bankens interne rutiner måtte rettes opp, krevde tilsynet.

Nå venter banken på svar fra Finanstilsynet om ryddejobben er gjort godt nok siden 2020. Hvis ikke, risikerer også Nordea bøter.

– Nordea har sendt svar til Finanstilsynet innen fristen i februar. Ut over det ønsker vi ikke å kommentere en pågående prosess, sier bankens kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette betyr hvitvaskingsreglene for norske banker Hvitvasking av penger er alle handlinger som bidrar til å sikre utbytte fra kriminelle handlinger, ved enten å skjule hvor pengene kom fra, hvor pengene blir av, eller hvem pengene kom fra eller endte opp hos.

Hvitvasking kan gjøres på et utall måter, fra bruk av kontanter, til finansielle transaksjoner gjennom flere land, hvor skatteparadis-selskaper kan skjule hvor pengene kommer fra.

Hvitvaskingsloven pålegger bankene å følge med på kunder betalinger både inn og ut av banken, slik at mistenkelige transaksjoner kan avdekkes, meldes til Økokrim, og i ytterste fall stoppes av banken. Hovedlinjene i hvitvaskingsreglene har ligget fast i flere tiår. I den nyeste versjonen av loven fra 2018 er reglene strammet til og Finanstilsynet har fått større myndighet til å ilegge bøter – inkludert dagbøter.

I praksis har bankene fått en stor rolle i kontroll med hvitvasking og kriminalitet, i Norge som i resten av Europa, med store utgifter til både it-systemer og flere ansatte hos bankene. Et grunnleggende krav i reglene er at bankene må «kjenne sine kunder», for eksempel ved å sikre legitimasjon fra personkunder og fra selskaper, og vite hva som er alminnelige transaksjoner hos sine kunder.

– Bøtene kan skrus opp

Dagbøtene på 50 000 kroner er de høyeste tvangsmulktene Finanstilsynet har gitt til norske banker. Men tilsynet åpner for at de kan bli høyere.

– Virkemidlene har vært i bruk en relativt kort periode. På et tidspunkt vil det på bakgrunn av erfaringer være hensiktsmessig å vurdere om innretningen på tvangsmulkt, nivå og varighet, skaper et tilstrekkelig oppfyllelsespress for fremtidig etterlevelse, skriver seksjonssjef Brita Daae Hrenovica i Finanstilsynets seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak.

Dagbøter er ment å dytte bankene raskere til oppfyllelse av regler, mens vanlige bøter – såkalte overtredelsesgebyr – er straff for tidligere lovbrudd.

– Som det fremgår av forarbeidene til hvitvaskingsloven, er det viktig at det er et spekter av effektive, forholdsmessige og avskrekkende reaksjoner og sanksjoner tilgjengelige, skriver seksjonssjefen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.