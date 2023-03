Artikkelen fortsetter under annonsen

DNB melder mandag at den setter opp renten på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng, etter Norges Banks renteheving i forrige uke.

De nye rentesatsene gjelder fra 31. mars for nye boliglån, og fra 28. mars for nye innskudd. For eksisterende boliglån og innskudd vil de nye rentesatsene gjelde fra 11. mai.

Norges største bank er dermed blant de første til å heve renten som respons på økningen fra sentralbanken torsdag forrige uke, da styringsrenten ble satt opp fra 2,75 til tre prosent blank.

Etter at DNB satte opp renten, følger Sparebank 1 SR-Bank og Nordea etter. De er henholdsvis landets største regionbank og landets nest største universalbank.

SR-Bank melder rentene settes opp med 0,25 prosentpoeng for boliglån og 0,35 prosentpoeng for innskudd.

– Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i mai, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Nordea viser til sentralbankens grep når banken mandag øker rentene til kundene:

– Vi har besluttet å øke rentene på boliglån og innskudd, som følge av Norges Banks nye renteheving, sier Nordea-direktør Randi Marjamaa, som setter opp rentene med 0,25 prosentpoeng på både boliglån og innskudd.

Sammen med rentebeslutningen kom også årets første pengepolitiske rapport, der det ble klart at Norges Bank oppjusterte prognosen for styringsrenten fremover. Sentralbanken anslår nå at den vil ligge på rundt 3,5 prosent i sommer, og indikerte en topp på 3,6 prosent innen utgangen av året. Det innebærer minst to ytterligere hevinger, med mulighet for også en tredje økning.

Kronen påvirker Norges Bank

Til tross for fall i energiprisene og en lavere konsumprisvekst enn ventet, mente Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet at lavere arbeidsledighet, en høyere lønnsvekst og en svakere krone enn tidligere anslått vil bidra til å løfte prisveksten fremover.

«Komiteen mener derfor det er behov for å øke renten noe mer fremover enn tidligere anslått for å bringe inflasjonen ned til målet», skrev Norges Bank.

Videre rentehevinger vil avhenge av den økonomiske utviklingen, skriver sentralbanken videre. En svakere krone og et vedvarende press på økonomien vil kunne føre til en høyere rente enn det Norges Bank nå anslår. Avtar inflasjonen raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått, het det.