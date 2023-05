Artikkelen fortsetter under annonsen

Amerikanske regionale banker har de siste ukene krasjet på børsene. Med det har de også vært en yndling blant spekulanter og shortere. De har sirklet over amerikanske regionbanker etter kollapsen i Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, Signature Bank og senest First Republikk Bank.

De som shortet bankaksjene de siste ukene har tjent enorme summer – mens de langsiktige aksjeeierne har tapt. Men kursfallene sist uke fikk også analytikerne til anbefale kjøp av de mest utsatte bankene: Comerica, First Horizon, Pacwast og Western Alliance:

Samtlige ti analytikere som har analysert Western Alliance-aksjen de siste dagene anbefaler nå investeringen.

Pacwest anbefales av fire av fem analytikere som har oppdatert modellene kursfallet sist uke.

Og av fem analytikere som har kastet et blikk på Comerica sist uke, sier to kjøp.

I First Horizon inneholder riktignok kun to av åtte en kjøpsanbefaling, men det fortsatt ingen salg.

Det nærmeste analytikerkorpset kommer å uttrykke en kritisk holding til de fire bankene er nøytrale hold-anbefalinger. Det er faktisk bare mulig å sporet opp én salgsanbefaling i Bloombergs oversikt, og den er i Comerica – og da er det snakk om én av hele 26 analytikere.

Kursfall gir også uro

Kursfallene og uroen som er blitt skapt har ført til rop om tiltak fra myndighetene. Flere vil ha tilbake strengere reguleringer eller beskjeder om at shortsalg av bankaksjer blir forbudt for en periode. Da kursfallene pågikk som mest torsdag, falt Los Angeles-baserte Pacwest og Western Alliance fra Phoenix på det mest over 50 og 60 prosent.

Analytiker Jaret Seiberg i TD Cowen viste da til spekulantenes gambling i bankaksjene, og uttalte til Bloomberg:

– Dette skaper en selvoppfyllende profeti som presser aksjekursene, som igjen leder til nye spørsmål.

Bankenes kursfall er krydret med historier om eventuelle salg, anklager om spredning av falsk informasjon og faktisk fallerte fusjonsprosesser.

Selv om de fire bankaksjene fikk en solid rekyl sist fredag, gjenstår fortsatt mye kursutvikling for at bankene skal opp på prisingen i fjor eller så sent som ved inngangen til året. For Pacwest og Western Alliance har så langt i år falt 75 og 55 prosent.

Det fikk J.P Morgan-analytiker Steven Alexopoulos fredag til å snu helt om på sitt syn på bankaksjene. Fra å anbefale investorene å ligge langt unna, oppfordret han i stedet til å hamstre bankaksjer.

Forvalter sier «Nei, takk»

Forvalter Kjell Morten Hjørnevik og hans kollega Knut Bakkemyr i DNB Asset Management fyller arbeidsdagene med å studere amerikanske og europeiske banker. I fjor vraket de bankene i USA til fordel for konkurrentene i Europa. Og selv om de amerikanske bankene nå er på billigsalg vil de ikke endre på den holdningen.

Knut Bakkemyr (til venstre) og Kjell Morten Hjørnevik. (Foto: Stig B. Fiksdal/DNB) Mer...

– Vi synes fortsatt bildet er noe uklart og har ikke kjøpt oss opp i amerikanske banker, sier Hjørnevik.

I midten av mars priset han seg lykkelig over at han ikke hadde aksjer i Silicon Valley Bank eller Signature Bank. Da hadde amerikanske banker mistet 1000 milliarder dollar i børsverdier på bare en uke i kjølvannet av den første bankkollapsen.

– DNB Finans har det siste året vært noe undervektet banker totalt. Innen bank vektet vi oss opp i europeiske og ned i amerikanske fra sensommeren 2022, sier Hjørnevik.

Fondet DNB Finans har en forvaltningskapital på nær fem milliarder kroner.

Slapp klam regulering

De første bankene som kollapset i vår, Silicon Valley Bank og Signatur Bank, var i tradisjonell forstand å betrakte som nisjebanker. Likevel faller de inn i kategorien «regional bank» på grunn av størrelsen og den reguleringen som følger med disse bankene.

– Litt forenklet har man i USA delt bankene inn i tre grupper: Store globale banker, regionale banker og lokale banker. I USA argumenterte regional- og lokalbankene med at kapitalreglene var for strenge og omfattende for små og mellomstore banker. De fikk gjennomslag under Trump-administrasjonen og derfor kom «Tailoring Rules» i 2019, sier Hjørnevik.

Lovendringen medførte at reguleringene ble mindre strenge for regionalbankene.

– Argumentene var mange, men hovedessensen var at den strenge reguleringen økte tidsbruken, kostnadene og krevde store ressurser i oppfølgingen av regulatoren. Det ville så medføre lavere tilgang til regional og lokal kredittvekst, og dermed lavere økonomisk vekst, legger han til.

Til tross for Credit Suisses fall tidligere i år, skriver Bloomberg at hedgefond er i gang med å øke innsatsen i europeiske banker – og velger bort amerikanske banker. De ser blant annet etter å investere i bankenes gjeld – takket være de strenge reguleringene de er underlagt.

– Etter finanskrisen ble bankene generelt strengere regulert. Det kom høyere krav til kapital, likviditet, vekting av kreditter og risikostyring. I Europa har man beholdt en strengere regulering for alle banker uavhengig av størrelse. Noen banker er dessuten definert som «Global Systemically Important Banks» og fikk ekstra strenge krav, legger forvalteren til.

