DNB Markets la torsdag frem rapporten for første kvartal. Meglerhuset kunne vise til samlede inntekter på 2,3 milliarder kroner, og et resultat før skatt på 1,3 milliarder kroner. Det er et hopp fra fjoråret.

I samme periode året før tjente selskapet 2,1 milliarder kroner og hadde et resultat før skatt på 1,2 milliarder kroner.

Alexander Opstad sier til DN at på tross av dårlige markeder, leverer det et veldig godt kvartal.

– Et overskudd før skatt på over 1,3 milliarder kroner er det beste i DNB Markets på nesten tre år, sier han.

Meglerhuset får provisjonsinntekter når det tilrettelegger for transaksjoner i kapitalmarkedet.

– Vi har mye flinke folk og en stor bredde i produktporteføljen, og det betyr at vi har mange ben å stå på. Når aktiviteten innen børsnoteringer, fusjoner og oppkjøp har vært dårlig på starten av året i år, så er det mer enn erstattet av andre produktområder. I første kvartal var vi særlig aktive innen utstedelse av obligasjoner, samt innen handel og sikringsforretninger i valuta-, rente- og råvaremarkedene, sier Opstad.

DNB Markets, resultat per 1. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 2364 2095 12,8 % Driftsresultat (ebit) 1343 1177 14,1 % Resultat før skatt 1342 1218 10,2 %

Uro på børsene

Det har vært et stormfullt kvartal og i perioder har også hovedindeksen på Oslo Børs vært i minus, sammenlignet med starten på året. For eksempel gjennom store deler av mars, da markedet var preget av kollapsen for Silicon Valley Bank i USA og redningen av Credit Suisse i Sveits.

Onsdag meldte det børsnoterte meglerhuset ABG Sundal Collier om svakere aktivitet på starten av dette året, sammenlignet med i fjor.

ABG-sjef Jonas Ström kommenterte utviklingen på starten av året slik:

– Selv om inntektene falt med 12 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor var dette fortsatt et ålreit kvartal gitt omstendighetene.

Bedre start på året

Tidligere i april skrev DN at Pareto Securities har hatt en bedre start på dette året enn i fjor.

– I år er det mer «risk on» hos kundene våre igjen. Det er blitt dyrere å låne penger, etter at det har vært nesten gratis lenge, men markedet er absolutt åpent, sa Pareto Securities-sjef Christian Jomaas.

– Det tar ofte litt tid før ting kommer i gang etter nyttår, men i år var det full fart fra dag én. Vi er godt over fjoråret, sa Jomaas.