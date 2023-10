Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges største meglerhus DNB Markets hadde inntekter på rett over to milliarder kroner i årets tredje kvartal. Til sammenligning var inntektene på 1,6 milliarder kroner i same periode i fjor.

Resultatet før skatt endte på rett over én milliard kroner i tredje kvartal, sammenlignet med 704 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det er avdelingen for renter, valuta og råvarer som står for brorparten av topplinjen, etterfulgt av risikohåndtering og investment banking. Ifølge DNB Markets-sjef Alexander Opstad var årets tredjekvartal det beste tredje kvartalet på seks år for meglerhuset.

DNB Markets, resultat per 3. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 6944 5523 25,7% Driftsresultat (ebit) 3804 2834 34,2% Resultat før skatt 3802 2874 32,3%

– Vi er veldig godt fornøyde. Det har vært høy aktivitet innen alle områder til et tredje kvartal å være, blant annet har vi det beste tredje kvartalet innen vårt investment banking område noensinne. Det har også vært høy aktivitet innen valuta, renter og råvarer, skriver han i en epost til DN.

Senest i forrige uke meldte det børsnoterte meglerhuset ABG Sundal Collier om en svak gjeninnhenting i tredje kvartal.

Både inntektene og resultatet opp i tredje kvartal i år, og resultat før skatt økte 18 prosent mot samme tid i fjor.

For årets ni første måneder samlet er inntektene like under nivået i samme kvartal i fjor, mens inntjeningen er betydelig lavere, noe som også har vært en krevende periode i finansmarkedet. Bremsen i markedet har kommet som følge av rentehevinger, høy inflasjon og mer forsiktige investorer.

DNB Markets-sjef Alexander Opstad var håpefull senest ved fremleggelsen av halvårstallene for tre måneder siden. Den gang spådde han en ketchupeffekt for nye børsnoteringer i høst, men hittil har det latt vente på seg.

Den største nyheten på noteringsfronten er at konsulentgiganten Norconsult trolig kommer på børs før jul.

Rettelse: I en tidlig utgave av denne artikkelen sto det at resultatet for ABG Sundal Collier var svakere i tredje kvartal i år enn i samme periode i fjor. Det er feil. Resultatet har gått frem i årets tredje kvartal. Feilen ble rettet 19. oktober 2023 kl. 08.05.

