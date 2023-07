Artikkelen fortsetter under annonsen

Gjennom de siste to årene har overskuddet i Norges største bank pekt rett oppover, i takt med at rentenivået har steget. Trenden fortsatte med uforminsket styrke i andre kvartal 2023, fremgår det av DNBs kvartalsrapport onsdag morgen.

Totale inntekter endte på 20,2 milliarder kroner, sammenlignet med 16,4 milliarder kroner i samme periode i fjor. På forhånd hadde analytikerne i snitt ventet en omsetning på 19,5 milliarder kroner, ifølge estimater fra 17 meglerhus innhentet av Infront TDN Direkt.

Resultatet før skatt i perioden endte på 12,3 milliarder kroner, mot 10,2 milliarder kroner i samme periode i fjor. Analytikerne hadde i snitt ventet 11,8 milliarder kroner, ifølge estimatene.

– Vi vokser i både person- og bedriftsmarkedet, og gleder oss over at mange nye kunder velger oss, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB.

Netto renteinntekter endte på 15,2 milliarder kroner i andre kvartal i år, opp fra 11,5 milliarder i samme periode i fjor.

DNB-aksjen falt om lag én prosent fra start da handelen startet på Oslo Børs onsdag morgen.

DNB, resultat per 2. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 40739 31460 29,5% Driftsresultat (ebit) 26679 19291 38,3% Resultat før skatt 25902 20090 28,9%

Rentefest på rentefest

Mens rentenivået på utlån – som boliglån til vanlige nordmenn – har fulgt etter hevingene av styringsrenten fra Norges Bank, har innskuddsrenten økt saktere. Derfor har netto rentemarginer blitt stadig bedre, og i disse to årene har også mengden av utlån økt jevnt og trutt.

Ved utgangen av andre kvartal hadde innskudd fra kunder økt til 1472 milliarder kroner, mens utlån til kunder økte til rett over 2000 milliarder kroner.

Det skyldes også kjøpet av Sbanken i 2021, som ble en del av konserntallene fra i fjor, da kjøpet ble godkjent.

Norges Bank begynte med en serie rentehevinger høsten 2021.

Siden den gang er styringsrenten jekket opp fra 0,25 til 3,75 prosent.

Senest i slutten av juni ble det en «dobbel» renteheving på 0,50 prosentpoeng, og DNB og andre banken fulgte opp med å øke boliglånsrentene tilsvarende. For eksisterende lån har det virkning fra 7. august, altså et stykke inn i tredje kvartal.

Hos DNB har laveste flytende boliglånsrente – typisk til unge kunder med høyere utdannelse – steget fra 1,4 prosent i 2021 til like i overkant av fem prosent i dag, ifølge Finansportalen. For mange andre kunder ligger flytende rente nå nær seks prosent.

Tapsavsetninger

Frem til nå har bankene ikke meldt om alarmerende tapsavsetninger på boliglån, tross at mange nordmenn nå får strammere økonomi.

Før DNB-tallene ble publisert onsdag, var det stort sprik i analytikernes estimat for utlånstap i andre kvartal – fra 315 millioner kroner til 1,1 milliarder kroner i tapsavsetninger.

Fasit ble tapsavsetninger på 871 millioner kroner i kvartalet, i all hovedsak knyttet til en portefølje under avvikling i Polen, fremgår det.

Ellers ble det gjort mindre tapsavsetninger innen energi- og fornybarsektoren, boligmarkedet og innen næringseiendom. Det ble også foretatt en reversering av tapsavsetninger innen olje- og gassnæringen på 606 millioner kroner i kvartalet.

