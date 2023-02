Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag er 2022-regnskapet for Norges største bank DNB klar.

Spenningen har vært knyttet til utviklingen i fjerde kvartal i fjor, og omsetningen endte på 18,5 milliarder kroner. Det kan sammenlignes med 14,3 milliarder kroner i samme periode året før. På forhånd lå forventningene fra 15 analytikere på 16,7 milliarder kroner i snitt, ifølge TDN Direkt.

Resultatet før skatt endte på 10,3 milliarder kroner i kvartalet, sammenlignet med snaut åtte milliarder kroner i samme periode i 2021. Forventningene lå på 9,3 milliarder kroner.

Det foreslås et utbytte på 12,5 kroner per aksje – om lag 19,4 milliarder kroner totalt.

En smilende Braathen trakk en alvorlig mine da hun åpnet presentasjonen torsdag formiddag:

– Året 2022 er et vanskelig år å summere opp med kun noen kort kommentarer, og jeg vil ikke engang prøve.

Rentehoppene virker

Tallene viser først og fremst at en rekke rentehopp siste halvannet år begynner å få ordentlig effekt på topplinjen, som i stor grad drives frem av netto renteinntekter fra utlån og innskudd.

En rekke hevinger av styringsrenten siden september 2021 har sendt laveste flytende boliglånsrente i DNB – typisk til unge kunder med høyere utdannelse – opp fra 1,4 prosent til rundt fire prosent, ifølge Finansportalen.

Det aller meste av regningen ble allerede før nyttår sendt videre til kundene i form av høyere renter på boliglånet – mens rentene på innskudd har steget mye saktere.

I fjerde kvartal økte renteinntektene til 14,1 milliarder kroner, opp fra 10,3 milliarder i fjerde kvartal 2021. For hele 2022 økte renteinntektene med nesten ti milliarder kroner, til 48,3 milliarder kroner.

Den siste økningen på boliglånet kom etter at styringsrenten ble hevet 15. desember i fjor. Bare få dager senere fikk DNBs kunder en julehilsen fra banken med beskjed om økte renter på eksisterende lån og innskudd fra 30. januar 2023.

Tilbakekjøp

Samtidig med kvartalsrapporten kunngjøres altså et utbytte, men også et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer.

DNB skal kjøpe tilbake 0,5 prosent av aksjene, opp til 7,75 millioner aksjer. Av disse skal opptil 5,1 millioner aksjer bli kjøpt tilbake til en kurs på mellom ti og 300 kroner per aksje. Tilbakekjøpsprogrammet avsluttes senest 10. mars, fremgår det. Disse aksjene skal etter tilbakekjøpet bli slettet, såfremt generalforsamlingen stemmer for forslaget.

DNB, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 66115 55915 18,2% Driftsresultat (ebit) 39605 31881 24,2% Resultat før skatt 39854 32667 22%

Det resterende antallet aksjer, opptil 2,6 millioner, vil bli foreslått at skal kjøpes fra den norske stat, som er største eier i DNB gjennom Nærings- og fiskeridepartementet. Statens eierandel vil forbli uendret på 34 prosent.

Tilbakekjøp av aksjer er en annen måte for et selskap å distribuere kapital til aksjonærene på, ved siden av et tradisjonelt utbytte.

Like før toppen

I romjulen sa DNB-sjef Kjerstin Braathen at hun tror rentetoppen snart er nådd:

– Spenningen er om det virker så bra at Norges Bank kan sette ned styringsrenten igjen mot slutten av året. Vi tror det, sa Braathen.

Nordea Markets meldte nylig at det er sannsynlig med to rentehevinger til fra Norges Bank på 0,25 prosentpoeng stykket. Hos SEB tror man at rentehevingene allerede er ferdig, mens Handelsbanken venter én renteheving til i år. Også DNB Markets tror på to rentehevinger opp til 3,25 prosent før sommeren.

De store bankene har likevel klart å styre unna store tap på boliglån, og tvert imot kan flere banker, deriblant Nordea, vise til økt aktivitet innen boliglån på starten av året.

I januar steg boligprisene med tre prosent etter et hvileskjær på høsten i fjor.

Tapsavsetninger

Av DNBs fjerdekvartalsrapport fremgår det nedskrivninger på til sammen 674 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med 275 millioner kroner i samme kvartal 2021.

Brorparten av beløpet, 432 millioner kroner, kommer fra tapsavsetninger i det DNB definerer som «andre industrisegmenter», der det blir vist til svakere økonomiske utsikter og usikkerhet i makroøkonomiske estimater.

Av de definerte postene er det næringseiendom som står for det største beløpet, med tapsavsetninger på 249 millioner kroner i fjerde kvartal. I tredje kvartal var tallet nøyaktig null, mens avsetningene i fjerde kvartal 2021 var på syv millioner kroner. Også her vises det til et usikkert, makroøkonomisk bakteppe.

På personkundesiden ble det bokført tapsavsetninger på 147 millioner kroner, en liten oppgang fra tredje kvartal og mer enn en dobling fra fjerde kvartal 2021.

Lavere skatteregning

DNB varslet i slutten av januar at den vil bokføre skattekostnader på bare 460 millioner kroner i fjerde kvartal, som følge av en «omklassifisering av Singapore-kontorene».

Som et resultat av omklassifiseringen ventet DNB at skattekostnadene i fjerde kvartal ville bli redusert med 1,28 milliarder kroner i fjerde kvartal 2022.

Den effektive skattesatsen for 2022 blir 18 prosent, men vil ikke ha noen effekt på skattesatsen fremover, som ble estimert til 23 prosent.

