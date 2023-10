Artikkelen fortsetter under annonsen

DNB hadde totale inntekter på 21,0 milliarder kroner i årets tredje kvartal, mens analytikerne på forhånd hadde ventet 20,2 milliarder kroner, ifølge TDN Infront. I samme periode i fjor lå det på 16,2 milliarder kroner.

Resultatet før skatt i perioden endte på 13,2 milliarder kroner, mens analytikerne på forhånd hadde ventet 12,3 milliarder kroner i snitt. Anslagene har variert fra 11,7 til 12,7 milliarder kroner frem mot torsdagens fremleggelse.

Det er nettopp bankens netto renteinntekter fra utlån og innskudd som bidrar mest til DNBs rekke med solide overskudd. I tredje kvartal endte rentenettoen på 15,7 milliarder, mens analytikerne hadde ventet 16,0 milliarder.

DNB-aksjen faller fire prosent fra start torsdag.

Venter rekordutbytte

– Vi har nå historisk lave marginer på boliglån, men økte marginer på innskudd, noe som er normalt i en situasjon der rentenivået stiger, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen.

Som DN har omtalt flere ganger de siste månedene, har rentene på utlån steget både raskere og relativt sett mer enn tilsvarende rentehevinger på innskudd. I sum har både DNB og andre banker fått solid økning i inntjeningen på denne melk-og-brød-forretningen. Det er med andre ord kundene som betaler for bankenes rentefest – og eierne kan trolig se frem til langt større utbytter.

Analytikerne har i forkant av de ferske tallene jekket opp både resultat- og utbytteforventningene for hele 2023 jevnt og trutt.

Mange analytikere tror DNB for første gang vil nå et resultat før skatt på mer enn 50 milliarder kroner for hele 2023.

I tillegg ligger forventningene om et utbytte på 14,10 kroner per aksje, noe som tilsvarer vel 55 prosent av ventet overskudd etter skatt for 2023.

Det vil i så fall bety totalt cirka 22 milliarder kroner i utbytte – og det overgår fjorårets rekordutbytte på 19,4 milliarder kroner med stor margin.

I rapporten står det at DNBs utbyttepolitikk er endret, med en utbetalingsgrad på over 50 prosent i kontantutbytte og en ambisjon om at det nominelle utbyttet per aksje skal øke hvert år.

DNB, resultat per 3. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 61709 47576 29,7% Driftsresultat (ebit) 40792 29139 40% Resultat før skatt 39074 30086 29,9%

DNBs styre vedtok 18. oktober et nytt tilbakekjøpsprogram på inntil 1,0 prosent av aksjekapitalen, ifølge den ferske kvartalsrapporten. Det forrige tilbakekjøpsprogrammet, der selskapet kjøpte tilbake 0,79 prosent av aksjekapitalen, ble avsluttet onsdag.

Små nedskrivninger på næringseiendom

Ifølge kvartalsrapporten er resultatene sterke i alle kundesegmenter, men bidraget er særlig stort fra bedriftsmarkedet og den internasjonale virksomheten.

– I det store bildet går det fortsatt bra for norsk økonomi, som har vist seg overraskende solid i møte med stigende priser og økte renter, sier Braathen.

I rapporten heter det at banken venter en myk landing for norsk økonomi, altså en situasjon der prisveksten kommer ned til sentralbankens mål på to prosent uten at arbeidsledigheten stiger kraftig.

DNB tok tapsavsetninger på 937 millioner kroner i tredje kvartal, i all hovedsak knyttet til enkeltkunder i bedriftssegmentet, ifølge rapporten.

DNB har utlån på nær 238 milliarder til næringseiendom, en aktivaklasse som er under hardt press som følge av renteoppgangen. Banken tok imidlertid bare tap på 98 millioner på næringseiendom i tredje kvartal.

Misfornøyde kunder

DNB solide inntjening i personmarkedet kommer på tross av at mange kundene for lengst har surnet. DNB kom nest dårligst ut av alle banker i en undersøkelse av kundetilfredshet i regi av EPSI tidligere i høst. Resultatet for DNB har ikke vært svakere på 20 år.

Investorene er imidlertid svært begeistret. Før torsdagens fall lå DNB-aksjen på all-time high. Selskapet har nå en børsverdi på rundt 330 milliarder.

Samtidig har DNB fulgt rentehevingene fra Norges Bank ganske taktfast og senest i slutten av september. Da var DNB først med å heve renten med «inntil» 0,25 prosentpoeng, og det får effekt fra 26. november for eksisterende boliglånskunder. Deretter er laveste nominelle rente på boliglånet 5,24 prosent gjennom DNB.