DNB-sjefen sender hele rentesmellen videre – og tar ekstra fortjeneste på toppen For DNB-sjef Kjerstin Braathen har ni rentehevinger gitt kraftig medvind. Det er ingen tegn til at konkurransen om boliglån øker – for nå er lønnsomheten viktigst.

2 min Publisert: 27.04.23 — 15.51 Oppdatert: en dag siden