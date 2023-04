Artikkelen fortsetter under annonsen

DNB legger torsdag frem resultatet for årets første kvartal. Samlede inntekter i kvartalet endte på 20,5 milliarder kroner, sammenlignet med 15,1 milliarder kroner i samme periode i fjor.

På forhånd hadde analytikerne ventet 19,3 milliarder kroner i inntekter i kvartalet, ifølge TDN Direkt.

Før skatt ble overskuddet på 13,6 milliarder kroner, mot analytiker-estimater på 11,6 milliarder kroner.

– Vi har vekst både på personkunde- og bedriftssiden. Det siste året har utlånsveksten vært på over seks prosent, som er en utvikling vi er veldig fornøyd med, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen i en børsmelding.

DNB-aksjen falt rundt to prosent i åpningsminuttene på Oslo Børs torsdag morgen.

Økning over hele linjen

DNBs netto renteinntekter endte i kvartalet på 14,6 milliarder kroner, opp fra 10,4 milliarder kroner i første kvartal i fjor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I kvartalet økte utlån til kunder med 10,8 milliarder kroner, mens kundenes innskudd økte med 69,1 milliarder kroner.

– Vi opplever en økning i antall sparekonto-avtaler og den månedlige spareraten fortsetter oppover. Kunder har fått en mer bevisst tilnærming til sparing, sier Braathen videre.

I kvartalet ble det bokført reversering av tapsavsetninger på 79 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til bedriftskunder innen offshore-sektoren.

DNB, resultat per 1. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 20536 15141 35,6% Driftsresultat (ebit) 13560 9273 46,2% Resultat før skatt 13639 9863 38,3%

I kvartalsrapporten går det videre frem at sammenslåingen med Sbanken endelig vil bli fullført i mai, etter en langdryg prosess.

Norges Banks gradvise renteøkninger fra 0,5 prosent til 2,75 prosent i løpet av 2022, som ble fulgt av DNBs økninger ut til sine kunder, vil ha full årlig effekt for banken i 2023. Rentehevingen til tre prosent i mars, som ble etterfulgt av nok en økning fra DNB, ha ytterligere positiv effekt på renteinntektene i 2023, skriver banken.

Les også: Sven Ombudstvedt går av som konsernsjef i Norske Skog

Renteinntektene strømmer inn

Den viktigste forklaringen på resultatfremgangen er bankens netto renteinntekter på utlån og innskudd – melk-og-brød-aktiviteten hos Norges største bank. Disse inntektene har pekt rett oppover helt siden Norges Bank begynte med en serie rentehevinger høsten 2021.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden den gang er styringsrenten jekket opp fra 0,25 til tre prosent. Deretter har bankene fulgt på med flere rentehevinger, og aller mest har rentenivået steget på vanlige folks boliglån.

Hos DNB har laveste flytende boliglånsrente – typisk til unge kunder med høyere utdannelse – steget fra 1,4 prosent til like i overkant av fire prosent, ifølge Finansportalen.

Så langt har de store tapsavsetningene på utlån uteblitt. Analytikerne ventet på forhånd at utlånstapene ville ende på cirka 700 millioner kroner i første kvartal.

DNBs meglerhus, DNB Markets, fikk på sin side samlede inntekter på 2,3 milliarder kroner i første kvartal og et resultat før skatt på 1,3 milliarder kroner.

– Et overskudd før skatt på over 1.3 mrd. er det beste kvartalsresultatet i DNB Markets på nesten tre år, sier DNB Markets-sjef Alexander Opstad til DN.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.