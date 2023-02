Artikkelen fortsetter under annonsen

20. oktober la DNB frem resultatene for fjorårets første ni måneder, som viste at inntektene økte med over 15 prosent. Men tross en høst med rekordhøye renteinntekter og ti milliarder kroner i overskudd i tredje kvartal, vil ikke DNB-sjef Kjerstin Braathen styre banken helt uanfektet gjennom dyrtiden.

Kostnadene skal ned i landets største bank.

– Vi har ikke et tall på hvor mye vi skal redusere kostnadene totalt sett, men jobber generelt med å redusere utgiftene i DNB, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Kari Vartdal Riise overfor DN.

Billigere lokaler og servering

Banken jobber nå for å kutte utgiftene til reiser. I tillegg bekrefter DNB tiltak for å redusere kostnadene knyttet til interne fagsamlinger på tvers av ulike avdelinger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det betyr ikke at de avlyses, men at vi ønsker å ha moderate kostnader knyttet til slike fagsamlinger, sier Riise.

Utgiftene skal her kuttes «ved å velge rimeligere lokaler, rigg og servering», opplyser hun.

Mens redusert reisevirksomhet skal gi ytterligere kostnadsbesparelser, gjøres dette også av miljøhensyn, understreker Riise.

Investorene ønsker disiplin

En banks største driftskostnader er knyttet til ansatte, datamaskiner og IT-utvikling. Per september hadde de ansatte samlet kostet banken 10,6 milliarder – nær to tredjedeler av alle driftskostnadene.

DNB-ledelsen møtte investorer og analytikere i London i slutten av november, og i forkant var det spenning knyttet til hvilke signaler Braathens lederteam ville sende om kostnader.

Et av finansdirektør Ida Lerners fire hovedpunkter handlet da også om «kostnadseffektivitet» og et «sterkt fokus på kostnadskontroll».

Finansdirektør Ida Lerner vil ikke akseptere at kostnadene utgjør mer enn 40 prosent av inntektene. (Foto: Fartein Rudjord) Mer...

Frem mot 2025 skal de totale kostnadene i banken kuttes med 1,5 til to milliarder kroner, hvorav mellom én og 1,4 milliarder kroner skal oppnås ved automatisering og operasjonell effektivitet.

Ikke planlagt nedbemanning

Når DNB på torsdag legger frem regnskapene for fjoråret, forventer analytikerne at inntektene skal tikke inn på 64,5 milliarder kroner. Det vil være 15 prosent mer enn det banken fikk inn i 2021.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig frykter analytikerne at lønnskostnadene vil øke med seks prosent, og at de vil øke ytterligere med syv prosent i år. Analytikerne venter imidlertid at inntektsøkningen faller til 13 prosent.

Per nå ser ikke DNB et behov for mer drastiske kutt.

– Nei, det er ikke planlagt nedbemanninger hos oss, sier Riise.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.