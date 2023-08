Artikkelen fortsetter under annonsen

– Med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng på rentemøtet 17. august, har DNB besluttet å øke renten på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng, sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarked i DNB, i en melding.

Norges Bank satte sist uke opp renten med 0,25 prosent, og varslet samtidig at det er sannsynlig med en ny renteheving i september. Men her er ekspertene uenige, og Danske Banks sjeføkonom Frank Jullum er blant de som mener rentetoppen er nådd og at sentralbanken må begynne å sette ned rentene igjen i første halvår 2024.

Norges desidert største bank DNB har etter hvert gjort det til en vane med å gå først ut blant bankene med å sette opp rentene til kundene.

DNBs beste lånerente for boligkunder blir nå på 5,04 prosent flytende rente for unge som kjøper sin første bolig. De aller fleste andre lånekundene må belage seg på en rente rundt et halvt prosentpoeng høyere.

Rentehevingen gjelder stort sett alle kunder, både på lån og innskudd. Kundene får beskjed om renteendringen i nettbanken eller per brev.

Flere banker følger etter

I løpet av dagen melder flere banker at det setter opp renten.



Storbanken Nordea hever renten på innskudd og boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng. Nordea beste fastrente er 4,75 prosent for binding i 12 måneder, opplyses det.

– Norges Bank har igjen hevet renten, og som følge av dette har vi besluttet å øke rentene på lån og innskudd, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge. Rentehevingen vil være gjeldende fra 23. oktober.

Sparebank 1 Sørøst-Norge, Sparebank 1 SR-Bank, Sparebank Vest, Sparebank 1 Østlandet og Sparebank 1 SMN føyer seg også inn i rekken over banker som varsler at det hever renten. Alle bortsett fra Sparebank 1 SMN varsler at det hever renten med inntil 0,25 prosentpoeng

Ifølge bankene vil den nye renten tre i kraft mellom 23. og 25. oktober. Kunder vil motta informasjon i løpet av kort tid, opplyses det.