Bankenes regnskaper per tredje kvartal i år viser et tydelig bilde: Stadige rentehevinger hos kundene sørger for å fylle både topp- og bunnlinjen, og dermed også pengebingen til alle de store bankene.

Dermed ligger det meste an til at aksjonærene i neste omgang kan forsyne seg av et rekordstort utbytte når året er omme.

– Lønnsomheten i bankene er veldig høy for øyeblikket. Alt annet likt, så betyr det at utbyttekapasiteten har økt gjennom året, sier bankanalytiker Vegard Toverud i Pareto Securities.

Håkon Astrup, analytiker i DNB Markets.

– Det lover godt for høye utbytter fra regionbankene, sier analytiker Håkon Astrup i DNB Markets.

De fleste bankanalytikerne har jekket opp forventet utbytte hos de største bankene jevnt og trutt gjennom det siste året. Utviklingen i tredje kvartal – fra juli til september – befester denne trenden.

Fortjeneste og utbytter: Opp!

I snitt har DNB, Handelsbanken og de store regionale sparebankene økt både inntektene og resultatet mellom 27 og 30 prosent hittil i år, og trenden var den samme i tredje kvartal isolert sett.

Hos Norges største bank, DNB, med staten som største eier, har utlånsveksten bremset opp de siste månedene – men her økte likevel overskuddet i samme tempo som tidligere i år.

Astrup i DNB Markets kaller regnskapene en «bra løypemelding».

– Egenkapitalavkastningen er betydelig over det vi har sett de siste årene, og vi forventer fortsatt god lønnsomhet i bankene de nærmeste kvartalene i takt med at de annonserte renteendringene får full effekt, sier han.

De siste årenes utbyttenivå har variert sterkt. Først påla Finanstilsynet bankene å holde igjen utbytte under korona. Så viste det seg at bankene fikk en enorm inntjeningsvekst og følgelig høye utbytter da bankene ville ta igjen for den pålagte pausen.

Selv med høye nominelle utbytter i fjor, mener Astrup at det blir en økning fremover:

– Ser vi på gjennomsnittet for de foregående fem årene, forventer vi en øking på over 80 prosent i utbytte over de neste tre årene.

DNB: Nær 22 mrd. i utbytte

Vegard Toverud, analytiker i Pareto Securities.

Flere utviklingstrekk lover godt for aksjonærene så lenge utlånstapene holder seg på et lavt nivå. Bankene har brukt mange år på å fylle kassen, og innfri kapitalkrav.

– Norske banker er godt kapitalisert. Det regulatoriske landskapet endrer seg hele tiden, men jeg tror vi er inne i en periode med harmonisering av regelverket over landegrensene, og det er en fordel for bankene, sier Vegard Toverud.

Pareto-analytikeren peker på at DNB i likhet med flere nordiske banker bruker ulike grep for å maksimere investorenes avkastning:

– DNB har et program for å kjøpe tilbake aksjer, og det er også en måte å bruke overskuddskapitalen på. Når det er sagt, venter jeg at utbyttet vil nå 14 kroner per aksje for 2023.

Det tilsvarer cirka 21,5 milliarder kroner i utbytte om hans estimater for året slår til. Etter fjoråret var DNB-utbyttet på mer enn 19 milliarder kroner.

Ekstra utbytte i høst

Sparebankene nyter godt av en spesielt stor utlånsvekst, og hos Sparebanken Vest i Bergen har det bidratt til et ekstraordinært utbytte på vel 800 millioner kroner denne høsten. Nesten halvparten av det havner hos investorene som eier egenkapitalbevis i banken.

– Siden kundene våre har betjent gjelden på en god måte, har vi lave tap og høy kapitalbinding og kan redusere kapitalen vår noe, sier bankens finansdirektør, Frank Johannesen, til DN.

Sparebank Vest-sjef Jan Erik Kjerpeseth (fra høyre) leder an med høy utlånsvekst i år, særlig gjennom bankkonseptet Bulder. Her med finansdirektør Frank Johannesen og konserndirektør samfunn Hallgeir Isdahl.

Det handler om at banken har høyere kjernekapital enn det som er kravet fra myndighetene.

– De siste snart fire årene har vi ligget godt over kravet, og kanskje også med noe høyere margin enn sammenlignbare banker. Over tid gir det mening å være i paritet med andre banker på dette området for å kunne tilby konkurransedyktige betingelser til kundene.

Tapene er største usikkerhet

Toverud i Pareto peker på at flere endringer i bankmarkedet kan gjøre at utbyttene vokser fremover.

– Gjennom Sparebank 1-fusjonen forrige uke ble synergiene på kapitalsiden trukket frem som et viktig argument, og det illustrerer forskjellene i kapitalregelverket. Alt tyder på at forskjellene mellom bankene som har irb-modeller, og de som ikke har det, blir mindre om to–tre år. Dermed kan utbytte- og vekstkapasiteten også for de mindre bankene øke.

Men:

– På den annen side, opplever jeg større usikkerhet om hva bankenes fremtidige utlånstap vil være, selv om bankenes tall så langt ikke indikerer det. Vi har vært gjennom en periode med svært lave tap tross en global pandemi, men fortsatt er det slik at økt inflasjon og økte renter fører til at en del husholdninger og bedrifter vil få det vanskeligere i en periode. Det kan binde opp kapital, og dermed redusere utbyttet, sier Toverud.

– Ikke bekymringsverdig

Astrup i DNB Markets understreker imidlertid at det er naturlig at utlånstapene vil komme noe opp fremover. Sist kvartal var det ifølge ham to banker som skilte seg ut: Sparebank 1 SR-Bank kunne ta tilbakeføringer fra tidligere tapsavsetninger i offshoreporteføljen – og slik sett dekke over andre tap i regnskapet – mens Sparebank 1 Østlandet bokførte noe høyere tapsavsetninger enn hva banken har gjort i tidligere år.

– Ser vi aggregert på regionbankene, ser det likevel ikke ut til å være bekymringsverdig med tap. Og når vi ser på utbyttemulighetene, støtter både høy lønnsomhet og en sterk kapitalposisjon opp under utbytteutsiktene. I tillegg rapporterer bankene om lavere utlånsvekst, og det er også positivt for utbyttet på kort sikt, sier Astrup.