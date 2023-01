Artikkelen fortsetter under annonsen

Før helgen besluttet det kriserammede supplyrederiet Dof å oversende forslag til en rekonstruksjonsplan, som innebar at aksjonærene ville bli sittende med bare 3,75 prosent av det fremtidige selskapet.

Tirsdag ettermiddag skriver selskapet i en børsmelding at rekonstruktøren innen klokken 11.00 onsdag 1. februar, altså i morgen, må kunne formidle til kreditorene at et tilstrekkelig antall aksjonærer vil stemme for styrets forslag. Aksjonærer bes om å sende epost til Dof innen denne fristen.

Dof trenger et simpelt flertall for å få gjennom rekonstruksjonsplanen. Planen har allerede fått tilslutning fra Møgster Offshore, eid av Helge Møgster, som eier omtrent 31,6 prosent av aksjene i Dof.

– Vi har støtte fra Møgster og er i dialog med andre aksjonærer, men vi trenger eksplisitt støtte, skriver styreleder Leif Chr. Salomonsen i en sms til DN.

Dersom selskapet ikke får tilstrekkelig støtte, er Dof-styrets forståelse at rekonstruktøren vil be Hordaland tingrett om å innstille rekonstruksjonsprosessen og åpne konkurs i Dof.

Møter motstand

I børsmeldingen skriver Dof også at styret har mottatt en epost fra en gruppe aksjonærer med krav om at det blir innkalt til ekstraordinær generalforsamling.

«Gruppen som krever innkalt ekstraordinær generalforsamling, ber blant annet om at valg av nytt styre blir satt på agendaen. Navn på nye styremedlemmer er foreløpig ikke opplyst. Henvendelsen er uklar på flere punkter og styret har bedt om en klargjøring fra forslagsstillerne. Henvendelsen kan imidlertid tolkes som at aksjonærer i Gruppen ikke vil støtte styrets forslag til rekonstruksjon», heter det i børsmeldingen.

– Aksjonærene er i sin fulle rett til å kreve valg av nytt styre, men styret forstår ikke hvorfor de skulle avvise styrets forslag til rekonstruksjon. Styret ønsker dialog om veien videre, men gruppen har ved flere anledninger avvist dette og tilbudet om å få mer informasjon slik de flere ganger har bedt om, sier Leif Chr. Salomonsen, styreleder i Dof ASA.

Gruppen som nå krever ekstraordinær generalforsamling, representerer etter det styret forstår cirka 13 prosent av aksjene. De har således ikke nok innflytelse til alene å sende selskapet inn i en konkurs, ifølge børsmeldingen.

25 mrd. i gjeld

Styreleder Salomonsen gjentar at selskapet er inne i en avgjørende og kritisk fase av rekonstruksjonen, og at det er viktig at aksjonærene setter seg grundig inn i styrets forslag.

– Det er et faktum at konsernet har cirka 25 milliarder kroner i gjeld som det, i det alt vesentlige, ikke har vært betalt hverken renter eller avdrag på i over to år. Vi er allerede på overtid og trenger en løsning nå, sier Salomonsen.

Siden forslaget om restrukturering kom på banen i slutten av november, har det rådet intern splid innad i Dofs generalforsamling.

Det er spesielt én gruppe som er blitt lagt merke til de siste månedene, og det er Dofs aksjonæropprørere.

Gruppen ønsker «likebehandling» av sine interesser og interessene til kreditorene og hovedeier Helge Møgster. De ser heller ikke noen grunn til å gjennomføre en omfattende restrukturering av gjelden, da de mener markedet for denne typen fartøy har bedret seg.

I november stemte gruppen ned selskapets redningsplan, og få uker senere hadde gruppen sikret nytt styre i Dof med sine egne foreslåtte medlemmer, inkludert Bjarte Brønmo. Men tidligere denne uken valgte Brønmo å fratre sitt styreverv.