Offshorerederiet Dof er på vei tilbake som børsnotert selskap etter fjorårets omfattende restrukturering.

Mandag kom selskapet med detaljer rundt den forestående børsnoteringen, der det fremgår at John Fredriksens Geveran Trading har forpliktet seg til å kjøpe aksjer for rundt 250 millioner kroner. Tegningskursen i noteringen er blitt satt til 28 kroner per aksje.

Før kapitalinnhentingen blir nye Dof verdsatt til rundt 4,5 milliarder kroner.

Bank selger unna

Som en del av børsnoteringen blir nye aksjonærer tilbudt å kjøpe både eksisterende og nye aksjer i Dof. Eksisterende aksjonærer selger unna vel fire millioner aksjer for like over 120 millioner kroner.

Av dette er det aller meste av aksjene fra banken BNP Paribas i Paris, som er blant de største aksjonærene i rederiet etter at kreditorene er blitt nye hovedeiere, som følge av restruktureringen og konkursen i tidligere Dof. Totalt 116 millioner kroner kan BNP Paribas sitte igjen med. Også Holberg Kreditt og den private investoren Falk von Quilfelt selger unna små aksjeposter på to–tre tusen kroner hver. Holberg Kreditt beholder det meste av aksjene videre.

I prospektet er det derimot ikke noen informasjon om at banker som DNB eller Deutsche Bank vil kvitte seg med aksjer etter konverteringen fra gjeld. Begge eier mer enn fem prosent av selskapet. Det gjør også Eksportfinansiering Norge, og Frederik W. Mohn-eide Perestroika as.

Opprør i vinter

Som de fleste konkurrentene slet offshorerederiet hardt etter oljepriskollapsen i 2014-2015, fullastet med gjeld i et vanskelig marked. Etter flere år med forhandlinger med kreditorene, ble Dofs gjeld til slutt restrukturert tidligere i år, men det skjedde ikke uten dramatikk.

Aksjonærene forkastet først ledelsens redningsplan i fjor høst, og stemte inn et nytt styre. Da heller ikke dette styret fikk fremforhandlet en løsning som var god nok i aksjonærenes øyne, ble det åpnet konkurs i Hordaland tingrett i februar.

Aksjonæropprørerne, som mener selskapet var solvent, utfordret konkursåpningen, men lagmannsretten avviste anken forrige måned. Til Kystens Næringsliv sa tidligere storaksjonær og styremedlem Bjarte Brønmo at han og andre aksjonærer vurderer et søksmål.

DN skrev i forrige uke at bergensmilliardæren Frederik W. Mohn dukket opp som syvende største eier, med 5,1 prosent av aksjene.

I forbindelse med noteringen av det nye selskapet vil eksisterende aksjonærer selge opptil 4,1 millioner aksjer, på toppen av utstedelse av opptil 13,99 millioner nye aksjer. Målet er å få inn en drøy halv milliard kroner i forbindelse med noteringen på Børsen.

Pengene som kommer fra nedsalget fra de eksisterende aksjonærene vil tilfalle selgeren, mens pengene som kommer fra nytegningene vil tilfalle selskapet, opplyses det.

Det er ventet at første handelsdag vil være på eller rundt 22. juni, altså neste uke.

Flere store investorer

På aksjonærlisten som DN omtalte i forrige uke var det statlige Eksportfinansiering Norge som var oppført som største eier, med vel ni prosent.

På de seks neste plassene fulgte det norske og internasjonale banker – blant annet DNB og Danske Bank – som enten kan ha fått oppgjør i aksjer etter konvertering av gjeld, eller det er banker som skjuler en annen eier bak en såkalt nominee-konto.

Blant de 30 største eierne er også Siem Offshore og investor Kristian Siem, med samlet 1,9 prosent av aksjene, som han selv varslet i DN nylig.

Arne Blystad via Songa Investments eier 1,7 prosent. Møgster-familien er derimot tilbake som en langt mindre aksjonær enn før konkursen, med cirka 2,6 prosent gjennom postene som er kjente.

