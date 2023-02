Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag kveld kom meldingen om at kreditorene i det kriserammede supplyrederiet Dof har bedt om at det åpnes konkurs i Dof asa, etter at styret ikke kunne vise til tilstrekkelig støtte fra aksjonærene til den foreslåtte redningsplanen. Selskapet har rundt 25 milliarder kroner i gjeld som det hverken har betalt renter eller avdrag på de siste årene.

Dof-konkursen innebærer at aksjekapitalen i Dof asa er tapt og at det blir null verdier igjen til dagens aksjonærer. Kreditorene skal etter planen inngå en avtale om å overta selskapet Dof Services og dets datterselskaper, der de vil gjennomføre restruktureringen som planlagt.

Obligasjonseier og renteforvalter i Alfred Berg, Maria Granlund, er glad for at det endelig settes strek.

– Nå har det blitt for mange runder med nye styrer som ikke har skjønt at egenkapitalen er tapt. De har brukt mer tid og mer ressurser uten å tilføre noen verdi. Enda en runde med et nytt styre er helt meningsløst når gjelden overstiger de underliggende verdiene, sier Granlund.

– De prøvde seg

I slutten av forrige uke sendte Dof-styret over en rekonstruksjonsplan som ville betydd at aksjonærene satt igjen med bare 3,75 prosent av det fremtidige selskapet. Planen fikk støtte fra største eier Helge Møgster, men styret trengte et simpelt flertall for å få vedtatt det hele, noe det ikke fikk.

I høst stemte 44 prosent av de fremmøtte aksjonærene mot en tidligere redningsplan der aksjonærene var forespeilet fire prosent av aksjene etter restrukturering. Så fikk noen av opprørerne med seg flertallet av aksjonærene på å sette inn det nye styret, som altså har kommet tilbake med en plan der eierne kommer hakket dårligere ut med 3,75 prosent.

I børsmeldingen onsdag kveld skriver Dof at styret så på alternative refinansieringsmuligheter, inkludert utstedelse av nye aksjer og tegningsretter, med mål om at eksisterende aksjonærer skulle få opprettholde en høy eierandel i det restrukturerte selskapet.

Granlund og de andre kreditorene skal imidlertid ha vært klare på at de kun ville vurdere en løsning som var innenfor rammen av det som var avtalt med det tidligere styret i Dof.

– De skulle tatt vårt opprinnelige forslag og ikke kjørt denne runden. De prøvde seg, men da har de ikke skjønt at egenkapitalen er tapt. Hvorfor skal aksjonærene få en eneste krone i et selskap der aksjekapitalen er tapt? Rent teoretisk skal de ha null, sier Granlund

– Vi var utrolig sjenerøse med aksjonærene da vi tilbød dem fire prosent, men det sa de nei til. Nå går selskapet konkurs, og da får de null, som egentlig er det korrekte. Nå var det ingen vei utenom, legger hun til.

Konsernsjef Mons Aase sa til DN onsdag kveld at det var en trist dag for Dof.

– Det er aksjonærene som blir den store taperen her, sa Aase.

Alt er planlagt

Generelt reagerer Granlund på at det i hele tatt skal være mulig for aksjonærene å stemme gjennom en restruktureringsplan med et simpelt flertall i et slikt tilfelle.

Hun viser til at styret allerede har fått verdivurderinger som peker i retningen av at rederiet er insolvent, og dermed vil gå konkurs dersom rekonstruksjonsforslaget ikke går gjennom. Dette ble gjentatt i børsmeldingen onsdag kveld.

– Hvorfor er det slik at en restrukturering trenger godkjennelse fra 50 prosent av aksjonærene i en restrukturering når alle analyser viser at aksjekapitalen er tapt? Hvorfor skal aksjonærene ha noe å si? Dof-saken viser bare hvor mye tid og ressurser som kan sløses bort, bare fordi de har den retten. Det irriterer meg noe fryktelig.

– Man må også huske på at styret har en plikt, etter loven, til å ta hensyn til kreditors interesser når man er i en slik situasjon. Der synes jeg det nye styret opererte helt på grensen.

Granlund avslutter med at «nye Dof» blir et solid selskap med en god kapitalstruktur.

– Jeg vil sende en hilsen til de ansatte og si at de ikke skal frykte noe som helst. Dette blir et sunt og bra selskap som kan drive på en konkurransekraftig måte. Alt er planlagt, og overtagelsen kommer sannsynligvis til å gå relativt raskt, sier Granlund.