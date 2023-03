Artikkelen fortsetter under annonsen

Markedsuroen tiltok i styrke onsdag. Både aksjer, renter og oljepris ble sendt nedover av investorer både i Europa og USA.

Den norske kronen rammes også av frykten i markedet, og har svekket seg mot flere valutaer gjennom dagen.

Størst er bevegelsen mot dollaren: I løpet av dagen er dollaren blitt nær 30 øre dyrere målt i norske kroner. Like etter klokken 17 koster én dollar 10,82 kroner, mens dollaren onsdag morgen ble handlet for 10,52 kroner. Dollaren har ikke vært så dyr siden september i fjor.

Les også: Nå har vi alle ingrediensene vi trenger for en skikkelig karamell på Oslo Børs

– En perfekt storm

Seniorstrateg Dane Cekov i Nordea mener svekkelsen av kronen blant annet skyldes turbulensen i markedet og lavere olje- og gasspriser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er en perfekt storm for en svakere kronekurs, sier han.

Cekov viser til at dollaren på sin side gjerne styrker seg når det er mye uro i markedet. Onsdag kollapset Credit Suisse-aksjen på børs, og bidro til å øke frykten i markedet ytterligere.

– Dollaren har styrket seg masse. Det er fordi den er en trygg valuta i utrygge tider, sier Cekov.

Han påpeker at den sveitsiske storbanken har hatt problemer i lang tid, og har jobbet med en restrukturering. Det som satte i gang dagens fall var nyheten om at den største aksjonæren Saudi National Bank ikke ville investere mer.

Økte importpriser

En svakere krone innebærer at varer som importeres blir dyrere, og kan således bidra til økt prisvekst her hjemme.

– En tredjedel av den inflasjonen vi ser i Norge er importert, så dette er en av mange faktorer som påvirker det.

Likevel er han mindre bekymret for en kronesvekkelse som under koronapandemien. Han mener Norges Bank følger tett med og vil sette i gang tiltak dersom kursen skulle svekke seg for mye.

– Vi tror at dette mest sannsynlig går bra, men sannsynligheten for at det ikke går bra har økt. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.