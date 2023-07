Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er nå registrert 26 betalingsanmerkninger i form av inkassosaker mot kriserammede elbillader-produsenten Easee, ifølge Dun & Bradstreet.

Til sammen er kravene på knapt 2,5 millioner kroner, og det dreier seg om alt fra småbeløp under tusen kroner for bompenger og innkjøp på Biltema, til et krav på nesten 700.000 kroner fra Funky Fomo i Sandnes, som leier ut kontorer og møtelokaler og serverer mat.

Easee er i store problemer etter at svenske myndigheter i vinter forbød selskapets elbilladere av sikkerhetshensyn. Det har ført til permitteringer, masseoppsigelser hos underleverandør og store økonomiske problemer, mens Easee har varslet at en ny og forbedret lader er under utvikling og kan være klar i august. Oppgradering av eksisterende ladere kan koste Easee 700 millioner kroner.

Betaler ikke regninger

I april i år innførte Easee betalingsstopp, noe som i praksis betyr at selskapet sluttet å betale regninger.

– Betalingsstoppen ble innført for å sikre Easee’s fremtid og likebehandling av kreditorer, sier Martin Langeland, markedsdirektør i Easee.

Easee jobber for tiden med å hente inn ny kapital for å komme ut av krisen, og Langeland sier disse planene ikke påvirkes av inkassosakene.

– Vi har dialog med kreditorene og jobber med å finne løsninger sammen med dem, sier Langeland.

– Hvordan blir det hvis noen av kreditorene begjærer dere konkurs?

– Vi ønsker ikke å bidra til spekulasjoner i media. Vi har pågående dialog med kreditorene og er godt på vei med å finne gode løsninger, sier Langeland.

– Kan dere angi en tidsplan for når dere tror pengene er på plass, og hvor stort beløp det er snakk om?

– Nei, dette ønsker vi ikke å kommentere nåværende tidspunkt, sier Langeland.

Rita Bach Omdal trakk seg som styreleder i Easee denne uken. Selskapet opplyser at dette er helt udramatisk og skyldes foreldrepermisjon. Dun & Bradstreet har nå fjernet all kredittrating på Easee, og viser blant annet til at selskapet ikke har en styreleder.