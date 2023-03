Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

– Vi har nettopp mottatt informasjonen fra Elsäkerhetsverket, og vi trenger noe tid til å se hva det innebærer som helhet, sier avdelingsdirektør i Nkom John-Eivind Velure onsdag.

Tirsdag ettermiddag fikk det norske ladeselskapet Easee den verst tenkelige meldingen fra det svenske Elsäkerhetsverket. De svenske tilsynsmyndighetene innfører salgsforbud for Easees elbilladere i Sverige.

I pressemeldingen fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skriver de onsdag at i utgangspunktet er det felles EØS- regler som gjelder, og et omsetningsforbud i et EØS- land vil som hovedregel medføre det samme i alle EØS- land.

– Det er ikke umiddelbart grunnlag for å stanse salget av Easee ladere i Norge slik vi vurderer situasjonen nå, skriver Nkom.

Det kan imidlertid endre seg etter at det har gjort ytterligere undersøkelser i saken og ser det endelige utfallet av saken i Sverige, opplyser det.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vil anke

– Nkom er opptatt av at de produktene som selges i Norge er trygge, og vi vil følge saken i Sverige tett. Samtidig vurderer vi hvilke konkrete tiltak som er nødvendig å gjøre i denne saken, sier avdelingsdirektør i Nkom John-Eivind Velure.

Elsäkerhetsverket sier i sitt vedtak at det ikke er umiddelbar fare for liv og helse ved å bruke produktene, men de har pålagt Easee å stanse salget og utbedre de feil de har påpekt.

Nkom skriver at det ikke er grunnlag for å anbefale folk å ikke bruke laderne.

Vedtaket innebærer at Easee er pliktet til å utbedre mangler ved allerede installerte ladere, ifølge meldingen. Det er installert om lag 100.000 Easee-ladere i Sverige. Easee har allerede varslet at de vil anke vedtaket.

– Vi forstår at det er bekymring blant privatpersoner i denne saken, men produsenter som får denne typen negative meldinger er som regel raske med å møte kravene som stilles, sier Antmann.

Kommunikasjonssjef Kenneth Bjerga i Easee sier at saken vil bli anket.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi er opptatt av tett og god dialog både med ESV og Nkom – det er ingen automatikk i at et salgsforbud blir implementert i andre EØS-land, legger Bjerga til.

Blitt milliardbedrift

På fire år har de fire gründerne Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje og Steffen Mølgaard skapt en milliardbutikk og blitt Europas ledende leverandør av ladestasjoner til elbil.

Tirsdag ettermiddag kom brevet fra svenske myndigheter som slo ned som en bombe i Easee-lokalene på Forus. Til venstre: Steffen Mølgaard, designsjef, Ola Stengel, programvaresjef, Maren Thu, finansdirektør, daglig leder Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje, teknologisjef og oppfinner. Bakfra til høyre: Kenneth Bjerga, kommunikasjonssjef Bakfra til venstre: Karen Hofland Ohm, prosjektleder. (Foto: Marie von Krogh) Mer...

Det er i overkant av en måned siden svenske myndigheter stilte spørsmål rundt laderne.

– Det som fremkommer i rapporten ser alvorlig ut, uttalte avdelingsdirektør John Eivind Velure i Nkom, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, etter at den svenske rapporten kom for en drøy måned siden.

Tirsdag kveld og gjennom hele natten skulle det jobbes med strategier for informasjon til kunder og leverandører. Et budskap til de ansatte skulle formuleres samtidig som det skal arbeides med å informere andre lands myndigheter. I Sverige var advokater i gang både med å skrive en midlertidig forføyning og en anke.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.