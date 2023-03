Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening, som er Norges største elbilforening, sier at norske myndigheter må komme på banen.

– Vår umiddelbare tanke er at usikkerheten som oppstår nå er svært uheldig for de norske forbrukerne. Her må norske myndigheter raskt rydde usikkerheten av veien, sier Bu.

Tirsdag ettermiddag fikk det norske ladeselskapet Easee den verst tenkelige meldingen fra det svenske Elsäkerhetsverket. De svenske tilsynsmyndighetene innfører salgsforbud for Easees elbilladere i Sverige.

Nyheten har skapt forvirring rundt hva som nå vil skjer med laderne i Norge. Easee oppgir at det har solgt over 700.000 ladere og at rundt 600.000 av disse er installert.

Tidligere har Norsk elbilforening hatt et medlemstilbud på Easee-ladebokser gjennom Tibber. Bu opplyser at de har fjernet medlemstilbudet da saken først oppsto for en tid tilbake.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet uttalte at i utgangspunktet er det felles EØS- regler som gjelder og et omsetningsforbud i et EØS- land vil som hovedregel medføre det samme i alle EØS- land. Men foreløpig er det ikke innført noe forbund her hjemme.

Påtagelig

Norsk elbilforening har alt fått henvendelser fra flere medlemmer og venter at antallet vil øke utover dagen.

– Vi forventer at norske myndigheter kommer med en selvstendig vurdering av saken. Og så er det litt påtagelig at svenske myndigheter, med Sverige som ligger bak oss i elbilutviklingen, er de første som går inn i dette, sier Bu.

Hun legger til at foreningen ikke kjenner til uønskede hendelser knyttet til tematikken som den svenske myndigheten har pekt på, selv om ladeboksene er solgt i stort omfang her i Norge og at man må forholde seg til at svenske myndigheter ikke har kommet frem til at det er noen konkret fare ved å bruke installerte ladebokser og derfor er det ikke gitt bruksforbud.

– Vi opplever at det over tid har vært en unnvikelse hos norske myndigheter og at det er en uklarhet rundt hvilken instans som er ansvarlig for kontroll av dette markedet. Det er ikke lett å forstå hvem som har ansvaret for dette, om det er Nkom, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller norsk elektronisk komité, sier Bu.

Avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Nkom har fått forelagt kritikken og sier de anerkjenner at det kan være litt vanskelig å forstå hvordan ansvaret er fordelt mellom myndigheter.

– Men det er slik at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har ansvaret for tilsyn med produkter som kan kommunisere eksempelvis via wifi/blåtann eller 4G/5G. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører tilsyn med elektriske installasjoner, sier Velure.

Han legger til at det viktigste for Nkom er at produktene som selges på det norske markedet er trygge.

– Vi er ikke kjent med at det er konkrete hendelser knyttet til laderne. Det har derfor ikke vært et umiddelbart behov for tilsyn. Likevel er det slik at vi på bakgrunn av egne vurderinger og henvendelser fra blant annet Naf, har planlagt tilsyn med flere elbilladere i år. Dette skjer uavhengig av det svenske vedtaket fra Elsäkerhetsverket, legger han til.

Easee må utbedre

Vedtaket fra det svenske Elsäkerhetsverket innebærer at Easee er pliktet til å utbedre mangler ved allerede installerte ladere, ifølge meldingen. Det er installert om lag 100.000 Easee-ladere i Sverige.

– Easee er blitt bedt om å utbedre feilen så fort som mulig, og det forventer vi at skjer, sier Bu.

Kreativ direktør Tommy Ellingsen i Easee sier selskapet har fått beskjed om at de i løpet av de neste tre månedene må komme opp med en plan på hvordan de skal løse det.

– Vi har fått ytterligere ni til 12 måneder å implementere den planen. Vi mener vi har jordfeilvern. Det er dette som er stridens kjerne. Elsäkerhetsverket mener at vi i tillegg må montere et tradisjonelt jordfeilvern. Der er ikke mye jobb. I tillegg har en del installert slik allerede i dag, sier Ellingsen.

Ellingsen understreker at øverst på selskapets agenda i dag ligger arbeidet med en anke til svenske tilsynsmyndigheter.

Samarbeid med Circle K

Circle K har hatt et samarbeid med Easee over tid. Kommunikasjonsdirektør Pål Heldaas i Circle K sier at de følger saken tett og er i dialog med norske myndigheter og Easee.

– Mellom en og to prosent av hjemmeladere fra Easee er solgt til våre kunder. I Sverige har vi et mindre antall Easee-ladere i bruk på egne stasjoner og kontor, sier Heldaas.

På hjemmesiden til Circle K er det fortsatt mulig å kjøpe easee-ladere.

På hjemmesiden til Circle K er det fortsatt mulig å kjøpe easee-ladere.

– Norske myndigheter har uttalt at det ikke er fare for liv, helse og eiendom ved bruk av ladestasjonene fra Easee, og vi forstår det slik at laderne kan brukes som normalt med mindre norske myndigheter sier noe annet. Vårt mål er å holde våre kunder skadefrie, sier Heldaas.