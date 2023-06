Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er jo ikke en god nyhet og det er også uheldig at saken ikke er løst og at vi står i en usikkerhet videre. På den ene siden går det mot salgsstopp og på den andre siden er det trygt å bruke den. Det er klart at forbrukerne blir usikre av dette, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Sammen med resten av Norge har hun nettopp fått nyheten om at Nkom ikke vil protestere mot det svenske salgsforbudet av elbilladere fra den norske vekstraketten Easee.

Det vil si at det i øyeblikket fortsatt er mulig å selge Easee-ladere i Norge, men dersom ingen andre land i EØS protesterer mot det svenske vedtaket innen de neste tre dagene og forvaltningsdomstolen i Sverige opprettholder vedtaket, blir det salgsforbud.

– Ville unngått å kjøpe

Det har ikke vært indikasjoner på at laderen er farlig i bruk og de som allerede har den installert, kan bruke den på vanlig måte, opplyses det.

– Hva råder dere medlemmene til å gjøre?

– Vi kan ikke gjøre annet enn å informere om at det fortsatt er trygt å bruke boksen, så får vi se hvordan det utvikler seg. Vi håper det blir en rask konklusjon, sier Bu i Norsk elbilforening.

– Hva slags erfaring har dere med laderne fra Easee?

– Vi har god erfaring med Easee-ladeboks.

– Er det nå man skal kjøpe Easee-lader før det er for sent?

– Jeg tror jeg ville unngått å kjøpe en ladeboks som det går mot salgsforbud mot. Har du en Easee-lader, sånn som mange har, har vi fått beskjed om at den er trygg. Skal man kjøpe ny, ville jeg anbefalt å velge en annen. Det har også å gjøre med at det er softwareløsninger her, sier hun.

Respekterer konklusjonen

Nkom skriver mandag at de ikke har fått tilstrekkelig dokumentasjon på at laderne oppfyller kravene.

Easee respekterer konklusjonen.

– Vi vil fortsette dialogen med Nkom og ta læring av dette. Vår dokumentasjonsprosess har ikke vært god nok, og vi vil gå gjennom våre rutiner med støtte fra eksterne eksperter før vi lanserer noen nye produkter, sier Easee-sjef Jonas Helmikstøl i en pressemelding.

