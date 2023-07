Artikkelen fortsetter under annonsen

Foreløpige tall fra Eurostat fredag formiddag viser at inflasjonen i eurosonen, som inkluderer alle land som bruker euro, dempet seg i juni til 5,5 prosent på årsbasis, fra 6,1 i mai.

Kjerneinflasjonen endte samtidig på 5,4 prosent i juni.

På forhånd var det ventet en prisvekst på 5,6 prosent i juni, og en kjerneinflasjon på 5,5 prosent, ifølge estimater fra Bloomberg.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets peker på at kjerneinflasjonen fortsatt holder seg høy, selv om totalinflasjonen faller.

– Totalinflasjonen faller på grunn av energiprisene. Problemet er at kjerneinflasjon ikke faller særlig. Det underliggende prispresset tar tid å få ned, sier Hov.

Han sier den høye kjerneinflasjonen fortsetter å skape frykt for at det biter seg fast på et høyere nivå.

– Den europeiske sentralbanken er fortsatt under press. Det går helt klart mot en renteheving i juli, det har vært klare og haukeaktige signaler fra sentralbanksjef Lagarde, sier Hov.

Mat, alkohol og tobakk trekker opp

Prisveksten i eurosonen har i likhet med mange andre steder i verden bitt seg fast på høye nivåer de siste månedene. Sentralbanksjefer fra over hele regionen har rykket ofte ut for å understreke at kampen mot inflasjonen ikke er over.

Som foregående måneder viser de foreløpige tallene en fortsatt nedgang i energiprisene, mens det er mat, alkohol og tobakk som trekker opp.

I juni steg prisene med 11,7 prosent i nevnte kategori, mot 12,5 prosent på årsbasis i mai.

Landene med den høyeste årstakten i eurosonen i mai var Estland og Slovakia, med en prisvekst på henholdsvis 9 og 11,3 prosent. I Tyskland steg prisene med 6,8 prosent.

Venter ny renteheving

På under ett år har den europeiske sentralbanken hevet renten syv ganger på rad. Det er to uker siden den europeiske sentralbanken hevet renten sist. Innskuddsrenten er nå på 3,5 prosent. Det er det høyeste siden 2001.

ECB-sjef Christine Lagarde har i lengre tid vektlagt at sentralbanken har en «datadrevet» tilnærming til pengepolitikken, der den tar inn og vurderer økonomiske data fra møte til møte.

På pressekonferansen i etterkant av rentebeskjeden sa hun imidlertid det var «svært sannsynlig» med ny renteøkning i juli.

Den europeiske sentralbanken oppjusterte sine estimater for kjerneinflasjonen for både 2023, 2024 og 2025. Sentralbanken beregner at kjerneinflasjonen i snitt vil ligge på 5,1 prosent i år, 3,0 prosent i 2024 og 2,3 prosent i 2025.