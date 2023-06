Artikkelen fortsetter under annonsen

Milliardær Egil Stenshagen (75) må konstatere at de ikke klarte å tjene penger i fjorårets labre aksjemarked. Det ferske regnskapet for han og familiens Stenshagen Holding viser et kraftig resultatfall fra 1,3 milliarder kroner i 2021 til spinkle to millioner kroner i 2022.

Den børsnoterte porteføljen falt marginalt i verdi, mer eller mindre likt som Oslo Børs.

– Det må vi regne med. Vi er langsiktige. Vi er ikke opptatt av børskursene kontinuerlig. Vi vet at det er bra selskaper, sier Stenshagen, som tross alt er fornøyd.

Enda mer fornøyd er han med det nye året.

– Hittil i år ser det ut til å bli vårt beste ever, sier han.

Forlater ikke gullgruven

Ifølge DNs utregninger har Stenshagen-familiens børsnoterte portefølje blitt rundt 400 millioner kroner større i løpet av året. Børsverdiene er på godt over to milliarder kroner. Det aller meste av verdiøkningen kan tilskrives forsikringsselskapet Protector Forsikring, der Stenshagen har vært investert i en årrekke.

– Protector har gått som ei kule. Og ikke bare aksjen, men selskapet går også kjempebra, sier milliardæren.

Egil Stenshagen Alder: 75 år. Stilling: Investor og styreleder i Egil Stenshagen Holding. Bakgrunn: Oppvokst i arbeiderklassemiljøet på Tøyen i Oslo. Moren jobbet i avgiftsdirekto­ratet og faren var snekker og senere lærer på yrkesskolen. Ivrig i ishockey, fotball, ski og orientering, og fikk på gymnaset så god plassering i skolemesterskapet i orientering at han ble spurt av felles kjente om å bli kartleser i billøp. Etter hvert begynte han å kjøre billøp selv og ble to ganger europamester og ti ganger norgesmester innen ulike former for bilsport. Via bilsport­miljøet fikk han mye kontakter inn mot bilrelaterte bransjer og bygget seg opp som dekk- og felgimportør. Ble senere bilforhandler og importør for BMW, Land Rover og Volvo gjennom Stenshagen Bil, og var i en periode Norges største BMW-forhandler. I 2012 solgte han motvillig forhandlerkjeden til svenske Bilia, fordi han fryktet å miste retten til BMW-agenturet. Har senere hatt investeringer innen aksjer, eiendom, dekk og er hovedeier i bilforhandlere i Kongsvinger og Arendal og Dekkteam-kjeden. Har siden 2012 eid investeringsselskapet Stenshagen Invest, der milliarder av kroner er plassert i aksjemarkedet. I 2021 solgte han virksomheter innen dekk og felg til Nordic Tyre Group med oppkjøpsfondet Altor som største eier, og reinvesterte 50 millioner i selskapet. Ifølge Kapital hadde han i fjor en samlet formue på 4,5 milliarder kroner.

Sammen med forbrukslånsbanken Bank Norwegian, som ble kjøpt opp i fjor, har Protector Forsikring vært en av Stenshagen-konsernets største gullgruver. Den tidligere rallysjåføren har ingen planer om å selge seg ut med det første.

– Vi tror selskapet kommer til være lønnsomt i mange år fremover. Det er to sider i sånne forsikringsselskaper: Selve forsikringsbiten og forvaltningen av pengene – og Protector-staben har beviselig vært gode på begge forretningsområdene, sier han.

Det er sønnen Jørgen Stenshagen og tidligere oljeserviceanalytiker Kjetil Garstad som er med å forvalte familieformuen. I porteføljen har de også funnet plass til Bouvet, B2Holding, Multiconsult og Bakkafrost, med flere. Felles for mange av selskapene er at de betaler utbytter, men det er ikke Stenshagen så opptatt av.

– Vi ser gjerne at selskapene kan forvalte pengene på en god måte selv, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mange av aksjene har gått riktig vei i år, men én av investeringene har surnet skikkelig. Elektroimportøren, som gikk børs i 2020, har halvert seg i verdi i år. Stenshagen er fjerde største aksjonær. Han mener selskapet har lidd både av redusert kjøpekraft og press på marginer som følge av valuta.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Drar inn på dekk

Egil Stenshagen er to ganger europamester i rallycross og slo seg opp på dekkimport og biler. Selv om mye av formuen har fått vokse seg stor på børs, ligger «urbusinessen» fortsatt hjertet nært.

Det er rundt to år siden Stenshagen gikk sammen med oppkjøpsfondet Altor og andre nøkkelpersoner for å skape en ny nordisk dekkgigant. I fjor hadde Nordic Tyre Group (NTG) sitt første fulle driftsår. Konsernet omsatte for fire milliarder svenske kroner og satt igjen med et driftsresultat før avskrivninger (ebitda) på over 400 millioner kroner. Totalt 3,1 millioner dekk ble solgt i fjor. Altor eier 56 prosent av NTG, mens Stenshagen er største norske aksjonær med 7,5 prosent av aksjene.

Dekk går bra om dagen, synes Stenshagen.

– Bilparken er større enn noen gang. Det er drøyt 20 prosent elbiler i bilparken. De sliter mer dekk. Hjulene blir større og større. Det er stor interesse for dekkhotell fordi hjulene er store og mange har lite plass. I Norge har vi 300.000 dekk i våre egne butikker, sier han.

Også dekkbransjen rammes av den svake norske kronen.

– Det har medført ganske betydelige prisøkninger. I snitt er dekk blitt mellom 15–20 prosent det siste året, sier han.

200.000 i skatt – hver dag

Stenshagen-familien har rundt 400 millioner kroner i tørt krutt gjennom statsobligasjoner, pengemarkedsfond og kontanter dersom muligheter skulle dukke opp. Ved nyttår var den bokførte egenkapitalen på 3,5 milliarder kroner.

– Du hadde spart mye på å flytte til Sveits?



– Ja, men jeg har barn og barnebarn og en relativt stor vennekrets i Norge.

– Hva synes du om de som gjør det?

– Jeg har forståelse for det.

Skattelistene fra 2021 viser at Stenshagen og familien betalte drøye 70 millioner kroner i skatt på privat hånd i forfjor. Det tilsvarer rundt 200.000 kroner i skatt hver dag. Stenshagen mener formuesskatten er tøff for dem som ikke tjener penger.

– Foreløpig har vi hatt solide tall, så vi har greid å betale det vi skal. Innretning er kanskje ikke så næringsvennlig som vi har vært vant med i og med at vi har hatt både økning i utbytteskatt, selve formuesskatten og en økning i verdigrunnlaget. Jeg snakker ikke for vår syke mor, men for selskaper som går på børs og blir dyrt priset, der gründerne rammes av høy formuesskatt uten midler til å betale. Det er ikke stas for gründere å selge seg ut, sier investoren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.