– Oslo Børs kan godt være svinedyrt i noens øyne, men det er ikke lenger vårt base-case ettersom prisingen har kommet ned. Vi ser mange muligheter i både oljeprodusenter, oljeservice, shipping og laks, sier fondsforvalter Eivind Sars Veddeng i DNB Asset Management, som sammen med noen av kollegene har ansvaret for investeringene fondene gjør i norske aksjer.

Som tidligere aksjeanalytiker sier han at han gjør en fundamental analyse av et selskap eller gruppe selskaper:

– Vi har ikke et markedssyn som sådan som vi trenger å forholde oss til. Vi er mest opptatt av å finne gode aksjer uavhengig av hvordan børsene går, sier Sars Veddeng.

I bankkonsernet DNB, finner man også meglerhuset DNB Markets. Der heter det seg fra aksjestrateg Paul Harper at børsen er på sitt dyreste om dagen, dersom man inkluderer den høye renten i prisingsmultiplene.

Peker mot Kina

Det legger ikke Sars Veddeng så stor vekt på:

– Vi er nå positive til flere sektorer på Oslo Børs av to hovedårsaker: Kina er i ferd med å gjenåpne og vil med det øke etterspørselen etter viktige innsatsfaktorer som produseres av selskaper på Oslo Børs. Og så lar den mye omtalte resesjonen vente på seg, og dermed vil topplinjen i flere Oslo Børs-selskaper kunne utvikle seg bedre.

Forvalter Eivind Veddeng i DNB Asset Management.

Fondsforvalteren lister opp hvordan fordelingen på Oslo Børs er med blant annet 20–25 prosent olje og gass, ti prosent sjømat, fem prosent aluminium, fem prosent gjødsel og ti til 15 prosent bank og finans.

– For de fleste av disse råvareområdene og finanssektoren peker pilene opp om dagen, sier Sars Veddeng.

Selv om DNBs fond var blant dem som brente seg på Enis og Hitechvisions nedsalg i Vår Energi i juni, holder Sars Veddeng og kollegene fortsatt Vår Energi som en favoritt. En annen soleklar yndling er Equinor.

– Det er ikke det mest kreative casen, men det er et kjempeselskap. Equinor-aksjen har en direkteavkastning på 17 prosent. Og på dagens oljepris – som vi tror vil øke – vil neste års utbytte fortsatt kunne bli like høyt.

Sars Veddeng tror ikke at Equinors himmelferd på Oslo Børs er over med det første, selv om gassprisen har falt betydelig.

Hva sier Vedum på fredag?

– Borr Drilling er et annet veldig spennende selskap, som nå også skal inn i fondsindeksen som betyr at mange norske passive fond må kjøpe aksjen. Det oppjekkbare rigg-segmentet har en utnyttelsesgrad på 90 prosent og ratene er på full fart oppover.

– Avkastningen i Borr Drilling, dersom man sammenligner den frie kontantstrømmen etter investeringer og betjening av gjeld med børsverdien, er over 30 prosent og kan bli mye høyere, sier Sars Veddeng.

– At selskapet har veldig mye gjeld kan selvfølgelig bety at det kan gå begge veier, men nå som det akkurat går gir det en veldig fin finansiell giring, legger han til.

Selv om fondet var nøytralvektet innen lakseaksjer da grunnrentebeskatningen på 40 prosent ble annonsert i fjor, opplevde andelseierne i DNB Norge sammen med mange andre et betydelig verdifall. Siden da har fondene handlet lakseaksjer hyppig, ifølge Sars Veddeng.

– Etter børsfallet virket det som man priset inn det verst tenkelige scenarioet, at skatten faktisk ender på 40 prosent. Hvis man tror det kan bli endringer i forslaget, ser lakseaksjene billige ut. Vår favoritt er Salmar, og den har vi både kjøpt og solgt mye gjennom de store svingningene i det siste.

Ifølge Sars Veddeng knytter det seg nå svært stor spenning i aksjemarkedet til kongelig statsråd på fredag.

– Vi tror at forslag om grunnrentebeskatningen legges frem før Sp har landsmøte 17. til 19. mars. Nå gjenstår bare én mulighet for å rekke det, og det er at det legges frem på førstkommende fredag.

– Om det skulle føre til at Salmar faller mye, vil aksjen fort se veldig attraktiv ut.

– Oslo Børs er klart billigst

Mens Sars Veddings fond er låst til å holde seg på Oslo Børs, kan Adil Shah og Andreas Berdal Lorentzen velge å vrake i et nordisk børsunivers.

– Prisingen i det nordiske markedet er på linje med snittet de siste årene, og Oslo Børs er klart billigst på P/E på under ti, sier Shah.

Forvalterne Andreas Berdal Lorentzen og Adil Shah i Delphi Fondene.

Forvalteren i Delphi Fondene viser til en indikator for børsprisingen av aksjemarkedet sammenlignet med inntjeningen i de samme selskapene. Mens Oslo Børs-aksjer prises til under ti ganger fremtidig inntjening, er tilsvarende tall for København-børsen, Stockholm-børsen og Helsinki-børsen henholdsvis over 20 for det danske markedet og omkring 15 for de to andre, ifølge Shah.

– Vi liker P/E-tallet bedre enn multipler som sammenligner børsprisingen med bokførte verdier. Det nøkkeltallet er like relevant for selskaper som har kapitallette forretningsmodeller, som helseselskapene i Danmark eller de globale teknologiselskapene, sier Shah.

Delphi Nordic følger en momentumstrategi som betyr at forvalterne ser etter selskaper som «har gjort det bra over tid». Historien kombineres med pristrender, utvikling i inntjening og analytikerestimater, før selskapsspesifikke analyser.

– Delphi Nordic har i dag en overvekt innen helse, energi og bank og finans, hvor vi særlig ønsker å fremheve Novo Nordisk, AstraZeneca, TGS, Subsea7 og Danske Bank. I tillegg har vi den siste tiden valgt å krydre porteføljen med Hexagon Purus, sier Shah.

Blant favorittene vil han fremheve dansk og svensk legemiddelindustri.

– Novo Nordisk har nylig relansert et vektreduksjonslegemiddel. Selskapet har guidet for en organisk salgsvekst på 13–19 prosent for 2023, og vi tror dette blir oppjustert gjennom året.

I Sverige ser Shah mot AstraZeneca:

– Der også tror vi på tosifret vekst i mange år, og der forventer vi også flere spennende kliniske resultater det nærmeste året.