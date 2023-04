Artikkelen fortsetter under annonsen

Det melder NVE i en pressemelding tirsdag.

Dette skal være områder som er teknisk egnet for havvind, der interessekonfliktene vurderes å være relativt lave. NVE har ledet gruppen som har funnet frem til de 20 områdene, som nå anbefales til regjeringen for videre utredning.

– Dette er områder langs hele kysten, fra Skagerak i sør til Barentshavet i nord. Disse havområdene bør nå utredes nærmere for å finne de arealene som er best egnet for havvind, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Bredt sammensatt gruppe

Forslaget skal overleveres til olje- og energiminister Terje Aasland, og er utarbeidet av NVE, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket, Oljedirektoratet og Forsvarsbygg.

I tillegg har Petroleumstilsynet hatt en observatørrolle, mens Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for naturforskning, Statnett, Luftfartstilsynet, Meteorologisk institutt, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Avinor har levert relevant kunnskap og data.

Her er de 20 områdene direktoratsgruppen anbefaler for havvindprosjekter. (Foto: NVE) Mer...

Hele direktoratsgruppen mener at det innenfor 19 av de 20 områdene vil være mulig å bygge ut prosjekter, som både tar hensyn til arealverdier og som kan sameksistere med andre interesser.

Gruppen legger likevel ikke skjul på at også her vil kunne være interessekonflikter, for eksempel knyttet til havbruk, fiskeri, miljøinteresser, petroleum og skipsfart.

Ikke vurdert økonomi eller nettbehov

Det samlede arealet til de 20 områdene er inntil 13 ganger større enn det som er nødvendig for å nå Regjeringens mål om å tildele områder for 30 gigawatt havvind før 2040.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Områdene har rom for mye mer enn 30 GW, men det vil ganske sikkert krympe mer underveis, sier Lund.

Lund legger til at det trengs videre utredninger for miljø- og næringsinteresser, men også av økonomi, virkninger for kraftsystemet og behovet for nett.

– I den prosessen kan det tenkes at noen områder blir mindre eller utgår helt, sier Lund.

Økonomiske vurderinger har ikke vært en del av oppdraget til direktoratsgruppen, ei heller behovet for nye investeringer i strømnett.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har i dette arbeidet ikke vurdert økonomien i å bygge ut mye havvind. I dag er ikke vindkraft til havs lønnsomt i Norge. Dersom det skal bygges ut mye havvind, vil det også bli behov for omfattende investeringer i nytt nett, både til havs og på land, sier Lund.

Av de 20 områdene er det først og fremst utvidelser av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord som er aktuelle for tildelinger så tidlig som i 2025, fordi områdene overlapper med arealer som allerede er åpnet for havvind og der er innhentet mye kunnskap fra før.

Ved Sørlige Nordsjø II mener gruppen at kapasiteten kan økes med mellom 2,7 GW og 8,5 GW. Ved Utsira Nord mener gruppen at kapasiteten kan utvides med 750 MW.

Resten må gjennom en ordinær prosess med strategisk konsekvensutredning. Tiden dette vil ta, gjør at direktoratsgruppen mener det ikke er gjennomførbart med tildeling for de resterende 18 områdene før 2025.

I tillegg til kartene med de 20 områdene og faglige beskrivelser, har direktoratsgruppa laget et forslag til utredningsprogram, som skal sendes på høring. Dette setter rammene for videre utredninger, som vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag og legge til rette for å velge de områdene som er mest egnet for utbygging av havvind. Disse prosessene følges opp av OED.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.