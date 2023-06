Artikkelen fortsetter under annonsen

En formiddag i oktober 2021 ble det ringt i børsbjellen, da det hurtigvoksende lagerteknologiselskapet Autostore suste inn som tidenes nest største børsnotering i Norge. At suksessen var bygget ut fra den lille bygda Nedre Vats, innerst i en fjordarm på Vestlandet, ble hyppig poengtert i de store økonomiavisene.

På den andre siden av landet, godt kamuflert blant en rekke industribygg i romerikstraktene på Kløfta utenfor Oslo, bygges det også for fullt. I løpet av snart fire tiår har gründer Dag-Adler Blakseth utviklet logistikkselskapet Element Logic til en milliardbusiness.

Nå satser de stort i utlandet.

– Enormt sterk vekst

DN har tidligere skrevet om Element Logic, da Dag-Adler Blakseth og storebroren Kjell Blakseth solgte halve livsverket til et tysk oppkjøpsfond. Da ble selskapet verdsatt til tre milliarder kroner.

Når vekstbedriften nå legger frem fjorårstallene, viser de en dobling av omsetning for andre året på rad. I fjor hadde selskapet inntekter på 490 millioner euro, tilsvarende 5,8 milliarder kroner.

Etter at skatten er gjort opp, sitter selskapet igjen med drøye 300 millioner kroner i resultat.

– Det som kjennetegner den utrolige reisen vi har vært på, er at vi har identifisert muligheter og grepet mulighetene når de har vært der. De har vist seg å være mye større enn jeg hadde planlagt for og kunne drømme om, sier gründer og daglig leder Dag-Adler Blakseth.

Han vil ikke tippe resultater for året, men tviler på at omsetningen dobles nok en gang.

Det selskapet gjør, er at å kjøpe komponenter fra ulike leverandører – alt fra gridsystemer til kasser, robotarmer og programvare – legger på egen teknologi og skreddersyr i praksis en komplett levering av systemer for plukking av varer.

Element Logic har blant annet distribusjonsrettigheter til Autostore, og er det selskapet som leverer flest Autostore-anlegg i verden.

– Det er enormt sterk vekst i dette markedet, og vi vokser mer enn markedet, sier Blakseth.

Autostore prises til rundt 82 milliarder kroner på Oslo Børs.

Ser på oppkjøp

Hittil har veksten vært stor i Skandinavia, Tyskland, Storbritannia og Tsjekkia. Fjoråret markerte en milepæl da selskapet gikk fra å konsentrere seg om bare Europa, til å entre det amerikanske markedet gjennom oppkjøp.

I år dundrer de inn i Asia- og stillehavsregionen med nytt kontor i Singapore. Konsernet teller i dag rundt 830 ansatte.

– Vi ser på oppkjøp som en av måtene å vokse på fremover, spesielt i markeder hvor vi har liten eller ingen dekning i dag. Asia og USA er det to mest aktuelle områdene, sier Blakseth.

Nylig ble Element Logic rangert som den tyvende største systemleverandøren av det amerikanske magasinet Modern Material Handling. Rett over, på plass nummer 19, ligger Autostore.

– Det er min ambisjon å gå forbi Autostore, sier Blakseth.

Gründer Dag-Adler Blakseth viser hvordan selskapets logistikkløsninger fungerer. Den hyperintelligente gripearmen kan plukke ting i forskjellige former og fasonger, og lærer opp seg selv underveis. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Flytter ikke

Etter milliardtransaksjonen for to år siden satt Blakseth igjen med en god slant penger: 150 millioner kroner etter nedsalg og en eierandel på rundt 750 millioner kroner. Han slenger seg ikke på skatteflyttetrenden.

– Er det aktuelt for deg å flytte?



– Nei. Jeg håper og tror at norske politikere kommer til å rette på de verste skjevhetene på skatt knyttet til formue og utbytte.

– Hvordan påvirker formuesskatten dere?

– Det betyr at det må tas utbytte for å dekke formuesskatt, men Element Logic betaler ikke utbytte. Alle norske eiere må klare å betale formuesbeskatningen basert på det de fikk da de solgte i 2021, sier Blakseth.

Tyske Castik Capital eier like over halvparten av Element Logic.

– Blir det børsnotering?

– Blir det børsnotering?

– Det er kanskje bare et tidsspørsmål. Jeg tror ikke det er aktuelt i et femårsperspektiv, men tenker du ti år frem, kan det hende, sier gründeren.