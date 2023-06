Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har fra første dag bedt om råd og veiledning fra myndighetene, og vi opplever at dagens svar fra regjeringen er et signal om at det korrekte er å følge EUs sanksjonsliste og kun denne. Da gjør vi det, og på denne listen står ikke Mondelez, sier administrerende direktør Linda Frid Andresen i Elkjøp Norge.

Hun vedgår at debatten og balansegangen har vært krevende. Selskapet skriver at de «nå vil gå i nærmere dialog med Mondelez og andre leverandører som fortsatt opererer i Russland med mål om mer direkte påvirkning.»

En rekke selskaper har besluttet å boikotte Freia som følge av at morselskapet Mondelez står på Ukrainas svarteliste over selskaper som fortsatt har virksomhet i Russland.

UD-møte

Slik så det ut på Elkjøps nettsider etter at selskapet besluttet å boikotte Freia-produkter. (Foto: Skjermdump: Elkjøp) Mer...

Elkjøp selger fortsatt varer fra flere andre selskaper som også står på Ukrainas svarteliste over dem som har virksomhet i Russland.

Utenriksdepartementet inviterte tirsdag morgen næringslivsorganisasjoner og flere selskaper til møte. Der gjorde departementet det klart at de ikke kan ta stilling til en boikott av Mondelez-eide Freia, men at det må være opp til bedrifter og forbrukere.

– Det kan ikke vi ta stilling til for noen, sa statssekretær i næringsdepartementet, Halvard Ingebrigtsen.

Etter møtet har flere av selskapene som boikotter uttalt at de vil fortsette boikotten. Samtidig har Coop og Rema 1000-eier Reitan uttalt at de ikke vil boikotte Mondelez. Disse omsetter Mondelez-produkter i en helt annen størrelsesorden enn SAS og Elkjøp, og derfor var spenningen særlig knyttet til hva dagligvaregigantene ville foreta seg.

Tre fabrikker i Russland

Bakgrunnen for Mondelez-boikotten er at selskapet har tre fabrikker i Russland og blitt svartelistet etter at Ukrainas antikorrupsjonsmyndighet i mai satte opp en svarteliste over selskaper som bidrar til inntekter i den russiske statskassen.

Mondelez-eide Freia har vist til at fabrikken i Norge bare produserer til det norske markedet og ikke har noen forbindelser eller salg til Russland.