Talsmann Andrew Bates i Det hvite hus sier det er «uakseptabelt å gjenta skrekkelige løgner».

Bakgrunnen er at Musk skal ha uttrykt støtte til en antisemittisk konspirasjonsteori på X, tidligere kjent som Twitter.

– Vi fordømmer denne forkastelige fremmingen av antisemittisk og rasistisk hat på det sterkeste, understreker Bates i Det hvite hus.

I en opphetet tråd refererte en X-bruker til opptil flere konspirasjonsteorier mens han anklaget jødiske grupper for å spre «dialektisk hat» mot hvite, og Elon Musk meldte seg på:

– Du har sagt den virkelige sannheten, svarte Musk, en av verdens rikeste menn.

Giganter avslutter annonsering

Antisemittisk innhold har spredt seg som ild i tørt gress på X den siste måneden, og annonser fra annonsører som Apple har vært også å se i tråder med antisemittisk innhold - hvilket har vært lite populært blant annonsørene selv.

Fredag kveld norsk tid blir det kjent at Apple pauser annonsering på plattformen, ifølge Axios. Det samme gjelder filmgiganten Lionsgate.

Torsdag ble det kjent at både EU-kommisjonen og IT-giganten IBM vil slutte å annonsere på X. Begge viste til hatefulle uttalelser på plattformen i sine begrunnelser. Blant annet skal det ha vært tilfeller der IBM-annonser på X ble plassert ved siden av meldinger som uttrykte støtte til Adolf Hitler.

– Går ikke an for en konsernsjef

Flere aksjonærer i Tesla, foreløpig med relativt små eierposter, har sett seg kraftig lei:

– Tesla-styret burde gi ham permisjon en måned eller to, sier Jerry Braakman, konsernsjef i First American Trust til Bloomberg. Formuesforvalteren satt ved utgangen av tredje kvartal på Tesla-aksjer verdt 3,7 millioner dollar.

– Jeg tror på ytringsfrihet, men det går ikke an for en konsernsjef i et børsnotert selskap å uttrykke hat på denne måten, la han til.

Gary Black, grunnlegger av en annen, amerikansk formuesforvalter med Tesla-aksjer verdt nær 25 millioner dollar i porteføljen, mener uttalelsene, som på langt nær er de første som vekker harme og kontroverser, går utover aksjonærene.

– Slike kommentarer kan skade selskapets verdsettelse på lengre sikt dersom utfallet er at kundene ikke vil ha noe med merket å gjøre. Teslas kundebase heller i liberal retning, og disse uttalelsene kan fremmedgjøre disse, sier Black til Bloomberg.

Tesla-aksjen falt to prosent i tidlig handel fredag, men ved børsstenging hadde dette snudd til en oppgang på 0,3 prosent. Tilbake i oktober falt aksjen over 20 prosent i løpet av to uker, etter at selskapet selv meldte om svakere salgsutsikter i en bilbransje der kundene snører igjen pengesekken i møte med inflasjon og høye renter.