Siden begynnelsen i Berlin i 2018 er Tier blitt verdens største innen mikromobilitet, og har plassert ut sine fargesterke elsparkesykler i over 500 byer, inkludert en rekke norske.

Vinteren for halvannet år siden var oppstartsselskapet verdsatt til 17 milliarder kroner. Men det var før verdens styringsrenter gikk i taket og risikoinvestorene snurpet igjen pengesekkene.

Nå er det bråbrems, og etter måneder med mislykket pengejakt skal den estiske konkurrenten Bolt være i ferd med å kjøpe opp Tier. Det var Sifted som meldte om salget først, men flere medier har fått samme opplysninger.

Også DN får bekreftet av en kilde i selskapet at det forberedes til salget, og at en såkalt due diligence pågår.

Sifted skriver at det ikke var avtalt noen pris i forrige uke, men at det er svært usannsynlig at den høye verdsettelsen vil holde seg.

– Vi har registrert spekulasjoner angående et mulig salg eller en fusjon. Som selskap kommenterer vi ikke spekulasjoner i markedet, skriver Madeleine Ash, stabssjef til administrerende direktør og gründer Lawrence Leuschner, i en epost til DN.

Norsk storeier

Tier er et klassisk venture-case og har vokst lynraskt uten å prioritere lønnsomhet, i en periode der kapitaltilgangen har vært frisk. Inkludert emisjonen høsten 2021, der selskapet ble verdsatt til 17 milliarder kroner, var den totale finansieringen på 660 millioner dollar, inkludert noe gjeld, oppgir Tier selv.

Det tilsvarer 5,7 milliarder kroner etter datidens kurs.

Blant investorene er det japanske tek-konglomeratet Softbank, ledet av den omstridte og eksentriske forretningsmannen «Masa» Son, som her hjemme er kjent som største eier i Autostore, samt tidligere investeringer i Kahoot og Oda.

I tillegg kommer emiratet Abu Dhabis statlige investeringsfond Mubadala, og den norsk-gründede venture-investoren Northzone.

Northzone ønsker ikke kommentere Tier-saken. I forkant av emisjonen i 2021 hadde DN opplysninger om at investoren satt på rundt ti prosent av aksjene, etter investeringer på mellom 2- og 300 millioner kroner totalt.

Northzone deltok også med et ukjent beløp i emisjonen der verdsettelsen endte på 17 milliarder kroner, ifølge Tier. Om prisen i et salg blir lavere enn dette, vil denne innsprøytningen – isolert sett – gå i minus for Northzone.

Venture-investoren har imidlertid spyttet penger inn i Tier siden begynnelsen av 2019, da verdsettelsen var vesentlig lavere.

Northzone var nylig også med å gi et konvertibelt lån til Tier, sammen med flere av de øvrige investorene, ifølge Sifted. Dette kommer i tillegg til det som skal være 130 millioner euro i gjeld, tilsvarende 1,5 milliarder kroner.

Fåfengt pengejakt

I starten av mai skrev britiske Sky News at Tier hadde begynt å sondere mulighetene for et salg eller en fusjon, etter at en gedigen pengejakt hadde gått i vasken. Tier skal, i samarbeid med investeringsbanken Rothschild, ha forsøkt å hente inntil en milliard pund i friske midler. Det tilsvarer 13,5 milliarder kroner.

Selv om selskapet forespeilet lønnsomhet i løpet av året, bet ikke investorene på, skriver Sky.

Den relativt nye bransjen mikromobilitet har slitt med lønnsomhet, og flere aktører har fått et tøft møte med de nye, inflasjonspregede virkeligheten.

Svenske Vois hovedeier VNV Global, har skrevet ned verdien på sine aksjer i flere omganger. I årsregnskapet for 2021 tapte elsparkesykkelaktøren 886 millioner svenske kroner, på en omsetning på 927 millioner, ifølge Breakit.

Tier er på plass i viktige markeder som London og Paris, men i sistnevnte ble elsparkesykler forbudt etter en folkeavstemning i april. Dermed ligger Tier an til å måtte fjerne sine 5000 enheter de nærmeste månedene.

I februar kåret også Oslo kommune anbudsvinnere for inneværende periode, og Tier kom tapende ut, sammen med den angivelige oppkjøperen Bolt.

DN har tidligere skrevet om den vanvittige etterspørselen og betalingsvilligheten blant Osloboere, som på et tidspunkt gjorde hovedstaden til den byen i Europa – muligens verden – med flest elsparkesykler. Ikke justert for befolkning.

Én bransjekilde kaller Oslo for «Europas gullgruve.»

Mens andre markeder har slitt med lønnsomhet, har aktører i Oslo skrytt av fantasimarginer. Selv etter at det kom nye regler og kommunen fikk anledning til å begrense aktører og antall enheter kraftig, er markedet ansett som svært verdifullt.

– Angående Oslo er vi selvsagt skuffet over avgjørelsen, men vi er stolte av det vi har oppnådd de siste fire årene, skriver stabssjef Madeleine Ash, og fortsetter:

– Vi håper å komme tilbake ved neste mulighet. I mellomtiden konsentrerer vi oss om å levere gode tjenester i våre øvrige markeder i Norge.