Paretos årlige energikonferanse er i gang onsdag morgen på Holmenkollen Park Hotel i Oslo. Energianalytiker Tom Erik Kristiansen i Pareto ser gode tegn for de som opererer i de fleste delene av verdens energisystem.

– Vi mener at dette er begynnelsen på en supersyklus. Strømprisene er fem ganger høyere enn femårssnittet før covid. Gassprisene har falt fra de ekstreme nivåene, men er fortsatt dobbelt så høye som de pleide å være. Og til tross for gjentatt snakk om en amerikansk resesjon, europeisk energikrise og Kinas utsikter, er oljeprisen på 95 dollar.

Og oljeprisen, som har steget kraftig den siste tiden, er ikke ferdig med det, mener Pareto-analytikeren.

– Vi ser betydelig oppside til oljeprisen. Men du trenger ikke tro på det, for med dagens oljepriser og gasspriser, handles oljeselskapene til seks ganger inntjening. Aktørene i Nordsjøen handles til fem ganger inntjening, mens de mindre handles til tre ganger inntjening. Dette er lavt for alle kategorier.

Ifølge Kristiansen er dagens oljepriser ikke høye nok til at det trigger mye leting og produksjon fra amerikanske skiferoljeprodusenter.

– Antall aktive rigger har falt 20 prosent i år. Dette påvirker produksjonen, som har vært flat i flere måneder. Konklusjonen er enkel: Det trengs høyere priser for å trigge en respons fra den største produsenten utenfor Opec.

Han mener likevel at de største mulighetene for investorene som er samlet onsdag og torsdag ligger i oljeservice.

– Ingen har investert i nytt utstyr de siste ti årene og kapasiteten er betydelig redusert. De tre største oljeserviceselskapene har redusert arbeidsstokken med 125.000 siden 2014. Det tilsvarer et fall på 40 prosent, mens oljeetterspørselen er opp 15 prosent. Dette vil bli et problem, sier Kristiansen.

Kristiansen ble etterfulgt av industrilederne Andreas Sohmen-Pao, styreleder i BW Group, og Kristian Siem, den norske industrinestoren og investoren som er styreleder i Siem Industries og gjennom selskapet hovedeier i Subsea 7 og Siem Offshore.

– Oppturen kan komme til å vare lenger enn vanlig, sier investor Kristian Siem. (Foto: Hedvig Idås) Mer...

Siem viser også til gode utsikter innenfor oljeservice og supply-shipping.

– Oppturen kan komme til å vare lenger enn vanlig, sier han.

– Aktiviteten er høy både innen fornybart og olje og gass. Men det er mange usikkerheter, og usikkerhetene materialiserer seg og overrasker raskere nå enn noen gang før i vår levetid, legger han imidlertid til.

- Vil vare

Shipping-profilen Andreas Sohmen-Pao holdt også et foredrag innledningsvis. Han er styreformann i både BW Group og flere av porteføljeselskapene, hvorav BW Offshore, BW LPG, Hafnia, BW Epic Kosan og BW Energy.

BW Group er et stort energi- og shippingkonsern, som kontrollerer en rekke selskaper innenfor olje og gass, oljeservice, infrastruktur, fornybar, tank og annen frakt. Flere av disse er notert på Oslo Børs.

– Denne syklusen vil vare, fordi oljeetterspørselen er høy, lagrene lave og tilbudssiden stram. Shippingaksjer er fenomenale nå, sa Pao, som holder til i Singapore.

Shipping-profilen Andreas Sohmen-Pao holdt også et foredrag innledningsvis. (Foto: Hedvig Idås) Mer...

På den annen side trakk han frem utfordringene for fornybar energi, en sektor som sliter med sviktende avkastning.

– Det er vanskelig for unge selskaper og nye industrier. Folk sammenligner investeringen med risikofri rente, som nå er fem prosent i amerikanske dollar. Hvis du ikke tjener penger, får du ikke mange tjenester fra markedet, sa Pao.

Mot slutten av foredraget kom Pao også inn på den svake norske kronen, der han mener at investorenes appetitt er lavere enn normalt. Han gjorde et poeng ut av at aksjene som også ble notert på USA-børsen, også ble handlet langt mer.

- Den norske kronen ikke er en foretrukket valuta for øyeblikket. Jeg vil ikke spekulere i hvorfor, men den er ikke stabil til tross for Norges sterke finanser, og vi hører at internasjonale investorer sier at de ikke vil ta så mye kronerisiko.

Jubileum

Pareto arrangerer onsdag og torsdag sin 30. energikonferanse. Tradisjonen tro finner den sted på Holmenkollen Park Hotel, etter et kort avbrudd under pandemien. I år er det over 160 selskaper innenfor olje, oljeservice, fornybar og shipping som er representert, og opp mot 2000 individuelle deltagere.

På forhånd varslet Pareto Securities-sjef Christian Jomaas at årets konferanse vil ha et ekstra søkelys på service-industrien, både innenfor tradisjonell olje og gass, som meglerhuset har hatt som en av sine spesialiteter siden 1990-tallet, og fornybart. Det gjentok han i sin åpningstale onsdag – samt at han venter flere oppkjøp og sammenslåinger i de fleste energi-segmenter.

Tidligere denne uken kom meldingen om at seismikkselskapene TGS og PGS endelig har funnet sammen etter flere forsøk tidligere.

– Vi ser et økt fokus spesielt på service-industrien. Man ser hvordan en del av disse har gått bra på børsen. Det har jo vært investert lite de siste årene, og det gjør at en i flere av segmentene ser at det begynner å komme kapasitetsbegrensninger. Det gjør at ratene går opp, sa Jomaas til DN mandag.

Men samtidig preges hele verden av både høyere renter og kapitalkostnader, og det grønne skiftet. Det skal mye til for å hente penger til nybygg innen rigg, subsea eller supply-shipping, mener Pareto. Derfor må man kjøpe for å vokse.

Jomaas tror også på flere transaksjoner innenfor vind og havvind – men her kan det tvert imot være motivert av lavere priser.

